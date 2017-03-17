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Яндекс.Музыка подвела итоги прошедшей зимы. Выяснилось, что этой зимой наибольшей популярностью в Новосибирске и области пользовались в основном зарубежные композиции. В топ-10 треков вошли только две песни на русском языке — «Туманы» Макса Барских и «Твои глаза» украинской певицы LOBODA.
Рейтинг популярных в Новосибирской области треков в целом совпадает с общероссийским. Отличие в том, что новосибирцы слушали хит Макса Барских больше, чем песню «Твои глаза», а россияне в целом — наоборот.
Отдельная история — музыка из фильмов и сериалов. Этой зимой самым популярным саундтреком к российским сериалам стала песня Анны Плетнёвой из сериала «Подруга», а к зарубежным — саундтрек к новому сезону «Шерлока». В жанре «Музыка из фильмов» лидировали композиции из «На пятьдесят оттенков темнее» и «Ла-Ла Ленда».
При подсчёте учитывались прослушивания как на сайтах, так и в приложениях Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио. Общая месячная аудитория этих сервисов превышает 20 млн человек.
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