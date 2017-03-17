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Девочке с опухолью головного мозга помогают читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Перечисляют средства для лечения онкобольной Аделлии Галлямовой из Нового поселка Бердска читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, 5-летняя малышка заболела внезапно. Родители даже не могли представить, какая страшная болезнь постигла их дочурку, думали, что обычный вирус. Сначала подобный диагноз ставили и доктора. Но буквально за несколько дней болезнь сломила девочку. Ее отправили в реанимацию Новосибирской областной больницы. Вскоре крохе провели операцию по удалению опухоли головного мозга. Аделлия стойко перенесла операцию. И вернулась домой. Но болезнь не отступила.

Новопоселковские общественники, узнав о беде, постигших семью Галлямовых, не остались равнодушными. Они начали собирать деньги на лечение Аделлии. Директор ДЦ «Октябрь» Елена Палкина, директор школы №4 Гузалия Павлова и председатель ТОСов Раиса Губина организовали и провели благотворительный концерт по сбору средств для помощи семьи Галлямовых. Трехчасовой концерт состоял из выступлений коллективов «Октября», номеров воспитанников детсада, школьников и даже жителей Нового поселка. Зал «Октября» был переполнен. Даже те, кто не мог посмотреть концерт, приносили деньги для Аделлии, кто-то передавал их с соседями.

В общем счете новопоселковцы собрали более 70 000 рублей для лечения малышки. Сейчас Аделлия находится в реанимации бердской горбольницы. Врачи борются за ее жизнь.

Не остались в стороне и читатели «Курьер. Среда. Бердск». Они перечислили на карту Сбербанка, оформленную для помощи наших героев, 11 776,4 рублей.

Кристина Олеговна перечислила 300 рублей, Светлана Геннадьевна — 400 рублей, аноним — 170 рублей, Елена Витальевна — 400 рублей, Андрей Николаевич — 500 рублей, Светлана Анатольевна — 100 рублей, аноним — 100 рублей, Марк Анатольевич — 1000 рублей, Оксана Владимировна — 250 рублей, Ольга Александровна — 200 рублей, аноним — 200 рублей, Марина Сергеевна — 1000 рублей, Олег Сергеевич — 1336,40 рублей, Владислав Григорьевич — 170 рублей, Анна Викторовна — 150 рублей, Юлия Викторовна — 500 рублей, Антон Юрьевич — 5000 рублей. Эти деньги мы передадим семье Галлямовых. Большое им спасибо и низкий поклон за сострадание к мучениям Аделлии!

17 марта редакция перевела на карту мамы — 11776,4 рубля. Все деньги, которые поступили на это число.

Если вы готовы помочь семье Галлямовых, может перечислять деньги на карту Сбербанка и расчетный счет.

Реквизиты родителей:

Карта Сбербанка 4276440990468321 (Галлямова Альфира Мансуровна)

Счет получателя: 40817810944053170610 Банк получателя: Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк г. Новосибирск ИНН получателя: 770 708 38 93 БИК банка получателя: 045004641 Кор/счет: 301 01 81 05 00 00 00 00 641 Получатель: Галлямова Альфира Мансуровна

Обращаем ваше внимание на то, что на улицах в ящики для пожертвований якобы для семьи Галлямовых собирают мошенники. Официально деньги перечисляют только на карту и расчетный счет. Не дайте себя обмануть аферистам, которые наживаются на чужом горе и человеческом сострадании!

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Девочке с опухолью головного мозга помогают читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [16:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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