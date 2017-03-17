Мэр Бердска Евгений Шестернин создал координационный совет по развитию рекреационной зоны и туризма. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации 17 марта.

Новый орган, как следует из текста документа, займется разработкой предложений по созданию современного туристского рынка, рассмотрением туристических проектов на территории Бердска, обсуждением поддержки и развития туризма. Кроме того, совет проанализирует, что мешает бердскому туризму.

Координационный совет имеет право запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления в городе Бердске и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета; привлекать в установленном порядке образовательные учреждения, коммерческие и общественные организации, а также специалистов для выполнения работ по направлениям деятельности Координационного совета в качестве экспертов и консультантов; проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета, с участием представителей исполнительных органов государственной власти, предприятий и организаций всех форм собственности; принимать участие в формировании и обсуждении проектов муниципальных и государственных программ Новосибирской области по развитию туризма, рассмотрении на своих заседаниях хода реализации данных программ.

Решения координационного совета имеют рекомендательный характер. Его первое заседание пройдет через месяц.

В состав нового органа вошел глава Бердска Евгений Шестернин, его первый заместитель Александр Тужик, и. о. начальника отдела культуры, спорта, молодежной политики и образования Евгений Коржов, начальник управления экономразвития Юлия Бадрина, начальник управления земельных отношений Светлана Бахарева, депутат Елена Белова, вице-мэр по строительству Петр Ким, депутат Дмитрий Медников, начальник отдела культуры Оксана Мокриенко, и. о. директора туристического центра «Юность» Наталья Сидакова и директор управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова.

Отметим, что в Бердске разрабатывается сразу несколько проектов, направленных на развитие рекреационной сферы города. В частности, обустройство этнопарка и вхождение в единый туристический маршрут региона.

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