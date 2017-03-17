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Шесть подростков с конца февраля поступили в краевую клиническую психиатрическую больницу им. Кандинского в Чите из-за нанесения себе повреждений. Дети от 11 до 17 лет участвовали в «играх» суицидальной направленности, сообщила в пятницу, 17 марта, пресс-служба Минздрава Забайкальского края, передает ТАСС.
«Дети в возрасте преимущественно 16-17 лет, одной девочке — 11 лет. Четыре ребенка из социально благополучных семей. Нанесенные ими порезы на руках, переписки в социальных сетях обнаружили родители, которые и обратились за экстренной психиатрической помощью. Двое ребят — из центров для несовершеннолетних, оставшихся без попечительства. Они также активно вели переписку в интернете, проходили уровни «игры», выполняли задания, наносили себе повреждения», — сказали в пресс-службе.
Все подростки получают комплексное лечение: помимо медикаментозного лечения, они проходят курс реабилитационных мероприятий, с ними работают психологи, врачи-психотерапевты.
Госдума может уже в апреле рассмотреть законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к суицидам. Законопроект группы депутатов, среди которых вице- спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), предусматривает до 6 лет лишения свободы за склонение несовершеннолетних к суициду.
Как заявляла Яровая, предполагается ввести в Уголовный кодекс новый вид преступления — «склонение к совершению самоубийства», под которым будет пониматься совершение подобного вида действий «путем уговоров, подкупа, обмана». Инициатива вводит наказание за организацию так называемых групп смерти и игр суицидальной тематики. За склонение к совершению самоубийства, уточняла Яровая, будет введена «повышенная ответственность: максимально до 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности до 7 лет».
Новости smi2.ru
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