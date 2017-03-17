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Россияне положительно отзываются о санкциях

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля граждан России, которые видят во введении западных санкций негативные последствия для страны и себя лично, заметно снизилась за два года. В феврале 2015 года более половины (52%) россиян считали, что санкции усугубили ситуацию в России, а в марте нынешнего года так ответили всего 27% участников опроса.

Россияне стали чаще говорить о положительных последствиях санкций: за два года доля респондентов, разделяющих это мнение, выросла с 17% до 35%. Треть опрошенных (32%) сейчас считают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на общественную жизнь, в 2015 году так отвечал почти каждый пятый (22%).

Подобная тенденция прослеживается в оценке воздействия санкций на каждого лично: сегодня негативные последствия для себя и близких отмечают 17% россиян (с 45% в 2015 году). Их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения — об этом говорят 66% опрощенных, которые ощущают влияние санкций. 13% респондентов сообщают, что многие товары пропали из продажи, 9% отмечают негативные последствия, которые коснулись их лично: называют снижение или задержки зарплаты, а также проблемы с получением виз или запреты на поездки за границу.

79% россиян для себя лично не ощущают последствий от санкций — этот показатель намного больше, чем в 2015 году (50%), но ниже уровня августа 2014 года (92%).

Опрос проводился 2-3 марта среди 1,2 тыс. респондентов при помощи телефонного интервью, сообщает Ъ.

Ранее Евросоюз на полгода продлил санкционный режим в отношении российских и украинских физических и юридических лиц, которых Брюссель признал ответственными за «подрыв территориальной целостности» Украины и «дестабилизацию ситуации» в стране.

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Россияне положительно отзываются о санкциях

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [16:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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