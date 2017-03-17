Дорожную краску покупает Центр муниципальных услуг Бердска. На эти цели выделено почти полмиллиона рублей.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, ЦМУ требуется 4380 кг краски и 250 литров растворителя для этой краски. Из них 4000 кг — белой, а 380 кг — желтой краски. Товар должен иметь марку АК-511 или ее эквивалент. Он должен быть свежим — не позднее 2017 года выпуска.

Краской коммунальщики будут наносить разметку и «зебру» на дороги. Обычно это делают летом, после текущего дорожного ремонта. Автомобилисты Бердска не раз высказывали критические замечания о том, что бердская разметка очень недолговечна. Краска смывается буквально после одного сезона.

Напомним, что в Бердске есть собственная разметочная машина, которая позволяет быстро и ровно нанести полосы на проезжую часть.

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