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4,3 тыс. кг краски закупают для разметки на дорогах Бердска

Дорожную краску покупает Центр муниципальных услуг Бердска. На эти цели выделено почти полмиллиона рублей.

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, ЦМУ требуется 4380 кг краски и 250 литров растворителя для этой краски. Из них 4000 кг — белой, а 380 кг — желтой краски. Товар должен иметь марку АК-511 или ее эквивалент. Он должен быть свежим — не позднее 2017 года выпуска.

Краской коммунальщики будут наносить разметку и «зебру» на дороги. Обычно это делают летом, после текущего дорожного ремонта. Автомобилисты Бердска не раз высказывали критические замечания о том, что бердская разметка очень недолговечна. Краска смывается буквально после одного сезона.

Напомним, что в Бердске есть собственная разметочная машина, которая позволяет быстро и ровно нанести полосы на проезжую часть.

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4,3 тыс. кг краски закупают для разметки на дорогах Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [16:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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