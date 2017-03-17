Хочу передать привет очень честному человеку…

Сегодня в магазине «Холидей классик» около площади, моя ма­ть — пенсионер, вете­ран труда, живущая на крошечную пенсию, за­была сдачу 500 рублей на кассе. И какой-то герой, человек с большой буквы Ч решил, что ему эти деньги нужнее, и рассчитать­ся ими за свою покуп­ку!

Крепкого здоровья вам надеюсь, в вашей жизни Вам будет сопутствовать удача. (посмотрели по кам­ерам позже)

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