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«Привет» человеку с большой буквы Ч

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Железный Человек:

Хочу передать привет очень честному человеку…

Сегодня в магазине «Холидей классик» около площади, моя ма­ть — пенсионер, вете­ран труда, живущая на крошечную пенсию, за­была сдачу 500 рублей на кассе. И какой-то герой, человек с большой буквы Ч решил, что ему эти деньги нужнее, и рассчитать­ся ими за свою покуп­ку!

Крепкого здоровья вам надеюсь, в вашей жизни Вам будет сопутствовать удача. (посмотрели по кам­ерам позже)

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [16:10]

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Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 65%

18 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

19 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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