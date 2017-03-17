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Хочу передать привет очень честному человеку…
Сегодня в магазине «Холидей классик» около площади, моя мать — пенсионер, ветеран труда, живущая на крошечную пенсию, забыла сдачу 500 рублей на кассе. И какой-то герой, человек с большой буквы Ч решил, что ему эти деньги нужнее, и рассчитаться ими за свою покупку!
Крепкого здоровья вам надеюсь, в вашей жизни Вам будет сопутствовать удача. (посмотрели по камерам позже)
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [16:10]
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