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Автобус к дверям больницы требуют пустить пожилые жители Бердска

Престарелые бердчане жалуются, что им приходится брести полкилометра от ближайшей остановки до больничного городка в Микрорайоне. Летом 2016 года в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» уже обращался  Михаил Вьюн, который добивался от властей запуска автобуса до поликлиники № 2. Он не может ходить без тросточки, но и с ней пенсионер не может пройти такой путь пешком. Ему приходится тратиться на такси, чтобы попасть на прием к врачу.

Напомним, прошлой осенью по требованию микрорайоновцев маршрут № 7 действительно изменили. Муниципальный автобус стал проезжать через их район. Но это проблемы не решило, считает Вьюн. Пожилые пациенты, люди с загипсованными ногами не могут сами добраться до больницы. Но транспорт к корпусам ЦГБ не пускают.

— Это же проблему не решает, это мало кому поможет. Нужно, чтобы автобус заходил прямо к больнице. Почему это невозможно? Там же машины ходят вплоть до грузовых, возят туда пациентов. Придешь на прием — там вокруг больницы десятки машин стоит всяких разных, и они как будто не мешают. То одна маршрутка будут заходить, а то 10 приедут, — недоумевает михаил Карпович.

В транспортном отделе городской администрации «Курьер. Среда. Бердск» объяснили, что водители не могут высаживать пассажиров на необорудованной остановке. А в больничном городке таковой нет.

— Чтобы создать остановку, нужно изучить пассажиропоток — актуальна ли она будет, — говорит Александр Федосеев, ведущий эксперт-юрист отдела транспорта и дорожного хозяйства. — Если эта инициатива исходит со стороны жителей, они должны собрать подписи. Но здесь еще дело в том, что по закону расстояние между остановочными пунктами должно быть не менее 400 метров. Там все по нормативам.

По мнению Михаила Карповича, здесь случай особый: остановка нужна не тем, кто ленится пройтись, а тем кто не может этого: основном на прием к доктору идут старики. Помочь они просили и народных избранников.

— У нас очень много было подписей — около 400. Собирали и наши ветераны, которые живут в Микрорайоне, — подтверждает депутат Елена Белова. — Им действительно тяжело дойти. Надо разбираться, почему этот маршрут туда не ходит.

По словам Елены Викторовны, депутаты постараются решить этот вопрос в городской администрации.

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Автобус к дверям больницы требуют пустить пожилые жители БердскаАвтобус к дверям больницы требуют пустить пожилые жители Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [15:55]

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