Трещина на улице Большевистской в Новосибирске вновь напомнила о себе – в начале марта 2017 года «пополз» грунт, что может привести к остановке движения на федеральной трассе. Мэр Новосибирска не исключает варианта введения чрезвычайной ситуации.

Осенью 2016-го на одном из участков на улице Большевистской образовалась огромная трещина, что привело к сужению магистрали. Городские власти поставили задачу провести обследование соседней стройки, проверить сам проект и проведение работ.

Из-за перекрытия улицы пришлось перенести остановку «Гостиница Обь». Теперь она находится на 170 метров дальше по направлению движения в сторону Бердска. К ремонту покрытия специалисты обещали приступить сразу после проведения всех экспертиз.

Однако с весной трещина стала расширяться. По мнению мэра Анатолия Локтя, это очень серьезная проблема, и он не исключает вариант введения ЧС и остановки строительства.

Стометровая трещина в тротуаре возле остановки «Гостиница Обь» в Новосибирске на этой неделе очень напугала горожан. Люди боялись, что могут провалиться под землю, пока ожидают транспорт

Большинство новосибирцев сходятся во мнении, что причиной провала участка магистрали стало строительство комплекса «Снежная миля», сообщает ВН . Строители вырыли огромный котлован, из-за чего грунтовые воды стали подмывать прилегающий участок, и дорожное полотно начало со временем проседать.

Губернатор Владимир Городецкий, в ходе совещания 10 марта поручил принять первоочередные меры по ликвидации разрушения дорожного полотна и тротуара на Большевистской. Глава региона призвал представителей ответственных сторон в кратчайшие сроки принять все необходимые меры по локализации разрушения дорожного полотна и тротуара одной из важнейших магистралей региона и города.

Городецкий потребовал разработать проектное решение, предусматривающее полную ликвидацию имеющихся разрушений, а также исключающее повторение подобной ситуации впредь.

«Главное сегодня – дать профессиональную оценку ситуации, для того чтобы локализовать негативные последствия и выработать эффективные управленческие и технические, инженерные решения», – подчеркнул Владимир Городецкий.

Ему была представлена подробная информация о причинах разрушения дорожного полотна и тротуара по ул. Большевистская, первоочередных мерах по обеспечению безопасности жителей Новосибирска, локализации и ликвидации имеющихся разрушений.

Первоочередные меры включают в себя бетонирование фундамента сооружаемого в котловане по ул. Большевистская здания, а также последующую установку на участке, подвергшемся просадке, специальных опор-подкосов. Кроме того, застройщику в короткие необходимо разработать исчерпывающий перечень мероприятий по сохранности строительного котлована, восстановлению проезжей части и тротуаров улицы Большевистской.

В настоящее время, в рамках предотвращения возможных негативных последствий разрушения проезжей части, перенесена остановка общественного транспорта «Гостиница Обь». Огорожен участок просадок на проезжей части с установкой освещения и соответствующих дорожных знаков. Ежесуточно ведётся мониторинг деформаций, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Областная инспекция Госстройнадзора подала в суд на генподрядчика строительства многофункционального комплекса «Снежная миля».

Компания «Новосибирский строительный трест» не исполнила предписания ведомства, из-за чего произошло частичное разрушение одной из самых загруженных магистралей Новосибирска — улицы Большевистской. Предписание застройщику ведомство выдало ещё в декабре: требовали усилить подпорную стенку.

«Мы им давали два срока, они — не выполнили. 27 февраля мы оформили все документы и отдали их в суд», — сказал начальник региональной инспекции Госстройнадзора Валерий Анищенко.

Заседание Арбитражного суда назначено на 30 марта. Теперь генподрядчику грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, передают «Вести».

Видео «Вести»

Новости smi2.ru