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В правительстве России еще пока нет единого понимания, как и в каких параметрах проводить ненефтегазовый налоговый маневр, сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
«Тут мы получили замечание от президента на днях, что нечего, не согласовав, основные подходы к налоговым законам выносить на публику, будет это 21%, 22% или еще сколько-то. Потому что нет по этому поводу общественного согласия, и внутри правительства еще нет единого понимания, как лучше реформировать», — сказал он на съезде РСПП, пеерадет «Интерфакс».
Ранее, 13 марта, министр финансов Антон Силуанов на налоговом форуме РСПП заявил, что Минфин считает нейтральным для бюджета снижение страховых взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18% до 22%.
«У нас есть обязательства перед президентом в кратчайшие сроки подготовить предложения, согласовать, потом уже это будет как наше совместное предложение для того, чтобы работать», — отметил Шувалов.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [15:15]
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