Тема необоснованного роста коммунальных платежей стала ключевой не только в Новосибирской области, но и в федеральной повестке. Президент Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры «безотлагательно» реагировать на такие случаи, а глава ведомства Юрий Чайка «подбодрил» своих подчиненных в регионах.

Судя по информационному фону, проверка в Новосибирске закончится пересмотром повышения тарифов на 15%.

Тревожный для региональных элит сигнал прозвучал на коллегии Генпрокуратуры. Надзорный орган должен незамедлительно реагировать на необоснованные повышение тарифов ЖКХ, заявил Путин.

«Самого пристального внимания с вашей стороны требует сфера жилищно-коммунального хозяйства. Надо безотлагательно реагировать, если люди жалуются на необоснованное завышение коммунальных платежей», — цитирует его Тайга.инфо.

Продолжил тему глава Генпрокуратуры Юрий Чайка, возмутившись, что выросло число нарушений, которые обнаруживаются по итогам расследования преступлений.

Часть проблем связана и с прокурорским надзором, признал он. Например, растет доля дел, которые суды возвращают в прокуратуру для устранения нарушений; по преступлениям в сфере ЖКХ количество возвращенных дел в минувшем году превысило средние статистические значения прошлых лет в шесть раз.

«Наибольшее их число в Удмуртской Республике, Волгоградской и Новосибирской областях», — заявил Чайка.

Очевидно, что протокол заседания должен быть в распоряжении региональной прокуратуры. У ведомства есть возможность оперативно отреагировать на сигналы Путина и Чайки.

Очевидно, что массовые выступления, подогретые к тому же доначислениями по теплу и новой системой оплаты общедомовых нужд (и не только в Новосибирске, но и Москве, Красноярске и так далее), никому не нужны накануне президентских выборов. Тем более, когда недовольство можно довольно быстро и просто снять.

Еще в декабре 2016 года ведомство начало проверять обоснованность повышения коммунальных тарифов в Новосибирске на 15% с 1 июля 2017-го, при том, что федеральное правительство установило для региона максимальную индексацию в 4%. Областной департамент по тарифам объяснял повышение цен необходимостью модернизации сетей и реализации инвестиционных программ.

Результаты своей проверки прокуратура обещала озвучить в январе. Но пауза длится до сих пор. Предписание ведомства по этому вопросу может выйти в ближайшее время.

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