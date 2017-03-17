Накануне Дня работника ЖКХ, который традиционно отмечается в третье воскресенье марта, лучших бойцов коммунального фронта отметили в администрации Бердска. 17 марта в зале мэрии собрались и руководители управляющих компаний, и инженеры, и простые дворники и уборщицы.

Слова «наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна» можно отнести и к работникам жилищно-коммунальной сферы. Каждый день они влезают на крыши домов и спускаются в подземелье, натирают мозоли лопатами и метлами, не спят ночами, чтобы остановить очередную аварию, следят, дышат копотью в жаркой кочегарке и сгребать снег с дорог в минус тридцать. Но далеко не каждый способен оценить их труд.

- Вот артисту часто аплодируют — хорошо ли он сыграл или плохо — всегда аплодируют. А вы выполняете свою работу, а вам аплодируют только один день. К сожалению, хорошее всегда быстро забывается. Если плохо сделали, всегда заметят. А если хорошо, то считают, что это должное, — отметил сложность работы коммунальщиков первый вице-мэр Александр Тужик. — Но мы видим, что жители все больше и лучше начинают понимать трудности вашей работы и оценивать его, и понимать вас.

С теплыми пожеланиями обратился к работникам ЖКХ спикер горсовета Валерий Бадьин, а также представитель общественной организации «ЖКХ. Контроль» Анжелика Балетских.

- У нас есть с вами одна большая победа — мы ушли с вами от такого термина, как «коммунальные войны», — подчеркнула Анжелика Валерьевна и пожелала, чтобы коммунальщики слышали слова благодарности чаще.

Десятки работников жилищно-коммунальной сферы получили сегодня грамоты и благодарственные письма от Министерства ЖКХ, от мэрии и от Совета депутатов Бердска.

Но самые ценные награды получили только два человека. Напомним, в 2016 году депутаты учредили звание «Почетный работник ЖКХ», который предложили вручать мастодонтам коммунальной сферы. Красивые нагрудные знаки «под серебро» под громкие аплодисменты получили технический директор котельной ТГК-1 Михаил Колесниченко и мастер участка Центра муниципальных услуг Сергей Никитенко.

Михаил Иванович 45 лет посвятил энергетике. Он участвовал в стройке химзаводской котельной. Ему приходилось работать и ПСХ «Энергия», и на Комбинате бытовых услуг. Но в конце концов он вернулся на «родную» ТГК-1, где ему, безусловно, знаком каждый винтик.

А Сергей Владимирович 15 лет занимается благоустройством горда. Именно он координирует действия «ручников» и коммунальной техники на уборке улиц. Но он не просто командир, он еще и солдат — и подметает, и лед колет, и копает. Руководство ценит его за критический ум, ответственность и работоспособность.

- Те люди, которых мы награждаем, это люди, которые значимую часть своей жизни отдали на то, чтобы выполнять свою работу хорошо. Это легенды и в хорошем смысле динозавры отрасли, — метафорично высказался директор ТГК-1 Антон Блинов.

В конце торжественного собрания для коммунальщиков прозвучали песни. А продолжился праздник на лыжной базе «Метелица», где для сотрудников ЖКХ прошли спортивные состязания.

Список награжденных

Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области за добросовестный труд и большой вклад в развитие и укрепление сферы жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области вручили:

Писареву Николаю Васильевичу – заместителю генерального директора ЗАО ГК «Вымпел Сервис». Николай Васильевич — профессионален, требователен по отношению к делу и умению принимать эффективные решения в сфере ЖКХ, общий стаж работы 36 лет, из них в отрасли – 29 лет.

Сергеевой Екатерине Геннадьевне – заместителю генерального директора по экономике и финансам ЗАО ГК «Вымпел Сервис».

Екатерина Геннадьевна – общий трудовой стаж 23 года, из них стаж в работе отрасли 10 лет. За время работы себя показала как грамотный специалист своего дела, стремится осуществлять свою деятельность на высоком уровне.

Благодарность Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области вручили:

Каржавиной Валентине Владимировне – главному бухгалтеру ООО «Управляющая компания «Сибирский стандарт»;

Валентина Владимировна выполняет большой объем работы, всегда укладывается в сроки, готовить своевременно требуемые отчеты. Выполняемый ее объем работ свидетельствует о высоком профессионализме и преданности компании.

Кузьменко Николаю Александровичу – гласному инженеру муниципального казенного учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства» города Бердска;

Николай Александрович отличается способностью анализировать факты, собирать необходимую информацию и на основании этого принимать взвешенные решения, умеет ставить цели и расставлять приоритеты;

Попову Александру Николаевичу – трактористу 5 разряда МБУ «Центр муниципальных услуг»;

За время работы, на рабочей машине аварий и нарушений правил дорожного движения не было, текущий ремонт и осмотр техники осуществляет самостоятельно. Обладает высоким уровнем взаимоотношения с коллегами, коммуникабелен, доброжелателен, отзывчив, способен к самооценке.

Старченко Татьяне Васильевне – ведущему инженеру производственно-технического отдела Муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг»;

Татьяна Васильевна – благодаря своим деловым качествам, большому практическому опыту работы решает сложные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства, передает свой производственный и жизненный опыт коллегам и молодым специалистам.

Филимоновой Людмиле Григорьевне – мастеру по эксплуатации зданий ООО Управляющей Компании «Прогресс»;

Людмила Григорьевна умеет грамотно организовать коллектив на выполнение служебных задач, урегулировать конфликты в коллективе, установить деловые отношения с руководителями смежных подразделений.

Якутиной Татьяне Михайловне – мастеру участка по эксплуатации ООО «Управляющая компания Вымпел+»

Татьяна Михайловна профессиональный и компетентностей работник. Обладает практическими навыками и профессиональными знаниями по своей специальности, эрудирована в других служебных вопросах, занимается самообразованием.

Почетную грамоту администрации города Бердска за профессионализм, добросовестный труд и особый вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Бердска получили:

Бабина Любовь Степановна – мастер строительного участка Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Прогресс». Общий трудовой стаж 48 лет, из них стаж работы в отрасли 30 лет.

Васеха Елена Ивановна – инженер производственно-технического отдела, группа по водоснабжению и водоотведению Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг». Общий трудовой стаж 42 года, из них стаж работы в отрасли 40лет.

Малахов Дмитрий Александрович – слесарь-сантехник сантехнического участка Закрытое акционерное общество Группа компаний «Вымпел Сервис». Общий трудовой стаж 24 года, из них стаж работы в отрасли 24года.

Благодарность главы города Бердска объявлена:

Ашихминой Ирине Михайловне – лаборанту химического анализа котельного цеха Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1». Общий трудовой стаж 37 лет, из них стаж работы в отрасли 7лет.

Бийболатовой Наталье Владимировне – мастеру участка сектора по благоустройству и уборке МОП Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖилКомСервис». Общий трудовой стаж 18 лет, из них стаж работы в отрасли 6 лет.

Буколову Виктору Александровичу – главному энергетику Общество с ограниченной ответственностью «Уютный двор». Общий трудовой стаж 42 года, из них стаж работы в отрасли 7 лет.

Буровой Ольге Ивановне – управляющему ОО «Лига».

Ольга Ивановна – общий трудовой стаж 33 года, стаж работы в отрасли 17 лет, добросовестный работник, обладает профессиональным мастерством в сфере ЖКХ.

Гончарову Сергею Николаевичу — старшему мастеру котельного цеха Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1». Общий трудовой стаж 11лет 6 месяцев, из них стаж работы в отрасли 9лет 10 месяцев.

Готфриду Ивану Ивановичу – слесарю аварийно-восстановительных работ 4 разряда Цеха канализационных станций и сетей подразделения ВКХ Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг». Общий трудовой стаж 39 лет, из них стаж работы в отрасли 24 года.

Даутову Андрею Радиковичу – мастеру сантехнического участка Закрытое акционерное общество Группа компаний «Вымпел Сервис». Общий трудовой стаж 6 лет, из них стаж работы в отрасли 3года.

Делию Александру Ивановичу – водителю 4 разряда Муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных услуг». Общий трудовой стаж 35 лет, из них стаж работы в отрасли 23 лет.

Ефимкину Сергею Юрьевичу – машинисту-бульдозеристу ООО «УК «Сибирский стандарт».

Сергей Юрьевич – ответственный и исполнительный работник. Общий стаж работы 25 лет.

Иващенко Елене Исааковне – рабочей комплексного обслуживания участка по эксплуатации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вымпел+». Общий трудовой стаж 38 лет, из них стаж работы в отрасли 8лет.

Лузяниной Алле Владимировне – уборщик лестничных клеток Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом». Общий трудовой стаж 29 лет, из них стаж работы в отрасли 17 лет.

Малышевой Евгении Викторовне – главному экономисту Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Общий трудовой стаж 12лет, из них стаж работы в отрасли 9 лет.

Молчановой Валентине Иннокентьевне — мастеру участка сектора по текущему ремонту МКД Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖилКомСервис». Общий трудовой стаж 39 лет, из них стаж работы в отрасли 3года.

Коршунову Александру Николаевичу – слесарю-сантехнику Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сибирский Стандарт». Общий трудовой стаж 11лет, из них стаж работы в отрасли 9лет.

Кудишину Станиславу Юрьевичу – электромонтеру МБУ «Горсвет».

Станислав Юрьевич – грамотный специалист, постоянно проявляет инициативу, решает вопросы профессионально и быстро. стаж работы составляет 30 лет.

Осиповой Ирине Анатольевне – бригадиру участка по эксплуатации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вымпел+». Общий трудовой стаж 27 лет, из них стаж работы в отрасли 15лет.

Кандрашину Сергею Ивановичу – водителю мусоровоза ООО «Вербена».

Сергей Иванович – профессиональный и ответственный водитель, обладает чувством корректности и благожелательности. стаж работы 32 года.

Перемыкину Юрию Ивановичу - слесарь-сантехник Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Кристалл». Общий трудовой стаж 28лет, из них стаж работы в отрасли 6лет.

Тимофееву Денису Михайловичу – водителю мусоровоза Общество с ограниченной ответственностью «Вербена». Общий трудовой стаж 17лет, из них стаж работы в отрасли 16лет.

Тимофееву Алексею Валерьевичу – управляющему ООО «Лига».

Алексей Валерьевич – общий трудовой стаж составляет 17 лет. Стаж в отрасли — 8 лет. Отличатся образцовым выполнением своих трудовых обязанностей.

Торбину Алексею Геннадьевичу – мастеру Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Кристалл». Общий трудовой стаж 25лет, из них стаж работы в отрасли 6лет.

Благодарственное письмо администрации города Бердска вручили:

Бахареву Денису Витальевичу – начальнику отдела утилизации Муниципальное унитарное предприятие «СпецАвтоХозяйство». Общий трудовой стаж 7лет, из них стаж работы в отрасли 4года.

Горбунову Михаилу Александровичу – инженеру по эксплуатации теплотехнического оборудования котельного цеха Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1». отличается высокой работоспособностью. В компании под его руководством сформирован стабильный коллектив, атмосфера в котором отличается инициативностью и трудолюбием.

Токареву Валерию Владимировичу – машинисту бульдозера Муниципальное унитарное предприятие «СпецАвтоХозяйство». Общий трудовой стаж 21год, из них стаж работы в отрасли 10лет.

Благодарственное письмо Совета депутатов города Бердска вручили

Балетских Анжелике Валерьевне – руководителю общественной жилищной инспекции «ЖКХ.Контроль-Новосибирск» по Новосибирской области.

Анжелика Валерьевна – с 2011 года занимается общественной работой. В 2013 году организовала «Школу активного собственника». Трудолюбива. занимает активную гражданскую позицию.

Грозновой Екатерине Дмитриевне – председателю Совета дома № 35 по ул. Ленина.

Екатерина Дмитриевна – с 2010 года избрана председателем Совета дома № 35 по ул. Ленина, в 2012 году получила грант Новосибирской области в конкурсе социально-значимых проектов с проектом «Детская площадка «страна детства», является членом Новосибирской областной ассоциации Советов многоквартирных домов.

Гориной Елене Михайловне – председателю совета дома № 33 по ул. Ленина.

Елена Михайловна – председателем дома является с 2012 года, за это время проделала немало работы по благоустройству дома и придомовой территории. Отзывчивый и коммуникабельный человек.

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