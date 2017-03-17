Семинар направлен на обсуждение института судебного приказа, предполагает комментарии и советы по эффективному применению судебного приказа в практической работе юриста. Спикер: Голощапов Алексей Михайлович к.ю.н., доцент Национального Исследовательского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России, заместитель генерального директора по правовым вопросам, руководитель проектной учебной группы «Актуальные юридические проблемы венчурного инвестирования». Автор более 30 публикаций в области права. Дата: 16 марта (четверг) 2017г. Время: с 14.00 до 18.00 часов Место: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15 офис 516

Стоимость участия без учета скидок: 3 000 руб*. *для клиентов ООО «В.Консалт» — стоимость подключения – 2 000 руб. Программа:

1. Определение общего правового статуса мигранта. 2. Постановка иностранцев на миграционный учет. 3. Особенности трудовых отношений с иностранными работниками: 4. Ответственность работодателя за нарушение трудовых отношений с иностранными работниками Спикер: Курганова Мария Викторовна – руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт» Дата: 23 марта (четверг) 2017г. Время: с 10.00 до 13.00 часов Регистрация: 9.30-10.00 Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 529

Стоимость участия без учета скидок: 1 000руб*. *для клиентов ООО «В.Консалт» — бесплатно

Записаться на семинар и получить более подробную информацию можно по телефону: (383) 287-44-62 еmail: seminar@vkonsalt54.ru www. vkonsalt54.ru

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