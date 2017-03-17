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Экономисты: кризис на рынке труда не прошел

По итогам 2016 года кризис не завершился ни на рынке труда, ни в доходах населения. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, поступившем в РБК.

Хотя уровень занятости и растет (на 0,3 п.п. по итогам января), это не говорит о том, что на рынке все благополучно, — отечественные компании традиционно реагируют на кризис не сокращениями, говорится в исследовании. В стране четвертый год подряд растет доля сотрудников, которые уходили в отпуск без сохранения заработной платы, находились в простое или работали неполный рабочий день по инициативе работодателя.

По итогам года таковых оказалось 10,7%, а всего за четыре года доля таких сотрудников выросла на 1,4 п.п. В то же время коэффициент найма (отношение числа нанятых работников к среднесписочному количеству сотрудников) за год вырос, а коэффициент выбытия, наоборот, снизился. Однако на крупных и средних предприятиях по-прежнему наблюдается отток рабочих — он составил 1,4% от всех занятых в этом секторе.

«Положение на рынке труда стабильное. Мы с безработицей справились», — объявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно официальной статистике, безработица остается на стабильно низких уровнях — 5,6% в январе, на 0,2 п.п. меньше, чем годом ранее. Ближайшие пять лет для рынка труда будут непростыми, но причина — в дефиците квалифицированных кадров, говорил Медведев.

Повышенная доля занятых неполный день наблюдается в регионах автомобильной промышленности (Самарская, Калужская, Нижегородская области), в Республике Крым и Севастополе, а также в Тверской области и Чувашии со значительной занятостью в машиностроении, пишут экономисты РАНХиГС.

Что касается реальных доходов населения, то они продолжают падать, причем в 2016 году темпы падения были выше, чем годом ранее, говорится в мониторинге. По данным Росстата, доходы сократились на 5,9% в 2016 году, а годом ранее сокращение составило всего 3,2%. Рост доходов наблюдался в Ленинградской области, Крыму, Дагестане и Ингушетии, но, скорее всего, это «можно отнести к дефектам статистического учета», отмечается в мониторинге.

«Региональные различия весьма трудно объяснить из-за проблем статистического учета доходов, но некоторые тенденции видны: в большинстве регионов Центрального федерального округа спад менее сильный, самую худшую динамику имеют Уральский, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа, где темпы спада доходов в большинстве регионов превышают средние по стране, в Сибири и на Дальнем Востоке таких регионов около половины», — пишут авторы. В целом с 2014 по 2016 год спад реальных доходов населения, если считать его нарастающим итогом, достиг 10%.

В то же время по итогам января реальные доходы россиян выросли впервые с октября 2014 года, причем сразу на 8,1%. Однако произошло это за счет единовременной денежной выплаты пенсионерам, указывал Росстат. Без учета выплаты рост реальных доходов составил бы около 1%, заявил в четверг, 16 марта, на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Эра падения доходов россиян закончилась, заявил в ноябре первый вице-премьер Игорь Шувалов. «По некоторым группам населения реальные доходы населения все-таки хоть немного, но растут, — сказал он. — Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти».​

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Экономисты: кризис на рынке труда не прошел

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [13:50]

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