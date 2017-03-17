Выборы президента России в 2018 году могут пройти 4 или 18 марта, в случае если проект Минтруда о переносе выходных получит одобрение.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на секретаря ЦИК России Майю Гришину, точная дата президентских выборов будет известна после рассмотрения депутатами Государственной думы предложенных Минтрудом поправок.

Выборы президента проходят во второе воскресенье марта, а ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней. Согласно документу, отдыхать россияне будут с 8 по 11 марта.

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