Настоящего потопа опасается жительница улицы Отрадной в микрорайоне Юго-Восточном Бердска Евгения Супрунова. Недалеко от ее дома за зиму скопились горы снега. И коммунальщики не спешат их вывозить.

— Около 20 домов остались со своей проблемой. С одной стороны улицы — низина, которая затопляется на полметра, а с другой — снежный затор. В прошлые года таких проблем не было: если бульдозер не смог расчистить снег, вызывали ротор, и он отбрасывал снег, и улица была убрана! А в этом году бульдозер не расчистил снег, и так все и осталось. Сугробы выросли на два метра! — рассказала Евгения «Курьер. Среда. Бердск».

По словам Супруновой, всю зима техника сгребала снег в одно место, не вывозя его на отвал. В теплую погоду все это потечет в низину. В результате улица окажется под водой.

— Мы сейчас ездим через объездной путь, но весной тут будет просто все заблокировано, — отмечает бердчанка.

Евгения обращалась к председателю ТОСа «Юго-Восточный», и та посоветовала жителям не переживать. Дескать, техника приедет. Но не приехала. А начальник отдела благоустройства УЖКХ Андрей Вишневский сообщил, что лимит на вывоз снега в Юго-Восточном исчерпан.

При этом, по наблюдениям Супруновой, коммунальщики в первую очередь вывезли снег из тупиков, где по 5-6 домов. Расчистили даже места возле заброшенных домов. А проездная улица, стоящая на балансе города, почему-то оказалась забытой.

— Я понимаю, что есть список подтопляемых домов, что оттуда вывозят в первую очередь, но надо было все равно как-то освободить улицу, а потом заниматься проблемными участками. И вот такой вопрос: какой может быть лимит? Дорога не может ждать!

Андрей Вишневский подтвердил: лимит средств на вывоз снега с Юго-Западного действительно закончился.

— После того, как мы с основных мест подтопления вывезем снег, остатки лимита уже будут дальше распределяться. То есть, мы отыграли аукционы на вывоз снега. И запланировали под каждое место определенное количество кубов. В Юго-Восточном мы эти кубы вывезли, — пояснил Андрей Сергеевич. — Руководитель ТОСа собрала от людей места подтопления и нам предоставила. Мы оттуда снег вывезли. Сейчас появляются дополнительные.

По словам Вишневского, специалисты выйдут на улицу Отрадную и оценят ситуацию. Андрей Сергеевич пообещал: коммунальщики сделают все возможное, чтобы предотвратить подтопление домов и дороги.

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