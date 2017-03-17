Отдел по делам молодежи впервые провел городской конкурс «Мисс здоровый образ жизни города Бердска-2017» с целью пропаганды нравственных ценностей и здорового образа жизни в молодежной среде. В конкурсе принимали участие 9 девушек, представительницы бердских школ и колледжей, работающей молодежи.

Как сообщает ОДМ, с 1 по 10 марта для девушек была организована насыщенная программа, состоящая из различных мастер-классов: по йоге, хореографии, позированию, личному имиджу, правильному питанию, встреч с экспертами, репетиций и тренировок, проведены серии фотосессий молодыми фотографами нашего города, поставлено дефиле в дизайнерских спортивных костюмах и в вечерних платьях, а также 5 марта, на базе санатория «Сибиряк», был проведён предварительный отборочный тур, где эксперты отсмотрели презентации участниц, смогли дать корректные замечания и советы по доработке своей программы.

Каждая конкурсантка готовила свою конкурсную программу на протяжении 10 дней, состоящую из визитки и творческого номера. https://vk.com/club138054353

Финал конкурса состоялся 11 марта в Городском доме культуры. Девушки представили свою подготовленную программу, дефиле, лучшие творческие номера. По итогам конкурса каждая получила номинацию и ценные призы, а также титулы: 1-я Вице-Мисс, 2-я Вице-Мисс, Мисс здоровый образ жизни города Бердска-201 7.

Победительница получила право участвовать в городском конкурсе грации и таланта «Мисс Новосибирск International» без прохождения кастинга. Мисс зрительских симпатии получила право стать лицом ОАО санаторий-профилакторий «Сибиряк» на год.

Корону победительницы конкурса «Мисс Здоровый образ жизни-2017″ завоевала Губанова Алина; 1-й Вице-Мисс стала Шарипова Диана; 2-й Вице-Мисс — Костылева Дарья; звания «Мисс зрительских симпатий» удостоена Коновалова Наталья.

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