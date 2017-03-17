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Тушит свет правительство Новосибирской области

Международная акция «Час Земли», направленная на привлечение внимания к ответственному отношению к природе, пройдет 25 марта. Правительство Новосибирской области приняло решение о поддержке акции на территории нашего региона.

Решение о поддержке акции принято по обращению Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского и представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF) в адрес руководства Новосибирской области. 25 марта подсветка на здании правительства Новосибирской области будет отключена по всему периметру здания на один час, с 20.30 до 21.30.

Соответствующие рекомендации об аналогичных отключениях направлены профильными структурами в муниципальные образования и на крупные предприятия области, сообщили в пресс-службе регионального правительства сегодня, 17 марта.

Международная акция «Час Земли» проводится ежегодно в последнюю субботу марта. Организаторы мероприятия призывают с 20.30 до 21.30 отключить подсветки наиболее знаковых зданий и сооружений, а также выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

Новости smi2.ru

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Тушит свет правительство Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [12:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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