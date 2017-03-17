USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Международная акция «Час Земли», направленная на привлечение внимания к ответственному отношению к природе, пройдет 25 марта. Правительство Новосибирской области приняло решение о поддержке акции на территории нашего региона.
Решение о поддержке акции принято по обращению Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского и представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF) в адрес руководства Новосибирской области. 25 марта подсветка на здании правительства Новосибирской области будет отключена по всему периметру здания на один час, с 20.30 до 21.30.
Соответствующие рекомендации об аналогичных отключениях направлены профильными структурами в муниципальные образования и на крупные предприятия области, сообщили в пресс-службе регионального правительства сегодня, 17 марта.
Международная акция «Час Земли» проводится ежегодно в последнюю субботу марта. Организаторы мероприятия призывают с 20.30 до 21.30 отключить подсветки наиболее знаковых зданий и сооружений, а также выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [12:25]
[17:55] Отвоевывают в суде завещанную соработнику квартиру родные фронтовика из Бер...
[17:25] Депутаты не будут спрашивать Медведева о недвижимости из расследования Нава...
[17:10] В коммунальных «веселых стартах» победило управление ЖКХ Бердска
[17:55] Отвоевывают в суде завещанную соработнику квартиру родные фронтовика из Бер...
[17:25] Депутаты не будут спрашивать Медведева о недвижимости из расследования Нава...
[17:10] В коммунальных «веселых стартах» победило управление ЖКХ Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный