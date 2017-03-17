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Общественный фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», который патронирует Людмила Путина, получает субсидии из московского бюджета, выяснил Дождь. Указ о выделении ему финансовой помощи подписал мэр Москвы Сергей Собянин еще в 2015 году.
«Центр развития межличностных коммуникаций» получил финансирование в рамках программы «Социальная поддержка жителей Москвы». Согласно указу, фонду отошли средства, предназначенные на финансовое обеспечение деятельности госучреждений в Москве. В 2016 году фонд получил 62 миллиона рублей, столько же — в 2017, аналогичный размер финансовой поддержки предусмотрен на 2018 и на 2019 годы.
Как говорится в документе, фонд на эти средства должен «создавать условия для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе».
Фондом «Центр развития межличностных коммуникаций» управляет Артур Очеретный — по данным «Собеседника», возможный супруг Людмилы Путиной. Согласно выписке из Росреестра на старую квартиру Путиных на Васильевском острове, именно такую фамилию носит сейчас бывшая жена президента России.
Согласно данным «Спарк-Интерфакс», в 2015 году фонд заработал 60 миллионов рублей. При этом ему принадлежит особняк на Воздвиженке, 9, — так называемый дом Волконского. «Центр развития межличностных коммуникаций» сдает помещения особняка в аренду компании «Меридиан», а та пересдает их в субаренду. 99% ООО «Меридиан» принадлежит компании «Интерьерсервис», стопроцентной владелицей которого является Людмила Шкребнева. Шкребнева — девичья фамилия жены президента России.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [12:15]
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