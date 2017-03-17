Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Дождь: 250 млн рублей фонду Людмилы Путиной выделило правительство Москвы

Общественный фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», который патронирует Людмила Путина, получает субсидии из московского бюджета, выяснил Дождь. Указ о выделении ему финансовой помощи подписал мэр Москвы Сергей Собянин еще в 2015 году.

«Центр развития межличностных коммуникаций» получил финансирование в рамках программы «Социальная поддержка жителей Москвы». Согласно указу, фонду отошли средства, предназначенные на финансовое обеспечение деятельности госучреждений в Москве. В 2016 году фонд получил 62 миллиона рублей, столько же — в 2017, аналогичный размер финансовой поддержки предусмотрен на 2018 и на 2019 годы.

Как говорится в документе, фонд на эти средства должен «создавать условия для эффективного коммуникативного взаимодействия в обществе».

Фондом «Центр развития межличностных коммуникаций» управляет Артур Очеретный — по данным «Собеседника», возможный супруг Людмилы Путиной. Согласно выписке из Росреестра на старую квартиру Путиных на Васильевском острове, именно такую фамилию носит сейчас бывшая жена президента России.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», в 2015 году фонд заработал 60 миллионов рублей. При этом ему принадлежит особняк на Воздвиженке, 9, — так называемый дом Волконского. «Центр развития межличностных коммуникаций» сдает помещения особняка в аренду компании «Меридиан», а та пересдает их в субаренду. 99% ООО «Меридиан» принадлежит компании «Интерьерсервис», стопроцентной владелицей которого является Людмила Шкребнева. Шкребнева — девичья фамилия жены президента России.

Новости smi2.ru

  • Москва выбрала Собянина (41)
  • Жениться на экс-супруге Путина хочет «копеечный миллионер» из Новосибирска (16)
Дождь: 250 млн рублей фонду Людмилы Путиной выделило правительство Москвы

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [12:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:55] Отвоевывают в суде завещанную соработнику квартиру родные фронтовика из Бер...

[17:25] Депутаты не будут спрашивать Медведева о недвижимости из расследования Нава...

[17:10] В коммунальных «веселых стартах» победило управление ЖКХ Бердска

Все новости

[17:55] Отвоевывают в суде завещанную соработнику квартиру родные фронтовика из Бер...

[17:25] Депутаты не будут спрашивать Медведева о недвижимости из расследования Нава...

[17:10] В коммунальных «веселых стартах» победило управление ЖКХ Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 65%

18 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

19 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: