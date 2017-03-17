О странных «кулинарных шоу», прокатившихся по Бердску и Исткитиму и закончившихся для гостей многотысячными кредитами, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал несколько дней назад. За это время фирма-гастролер сумела десяткам горожанок навязать наборы волшебной посуды, а вместе с ним и долговые обязательства на несколько лет вперед. Многие из покупательниц лишь дома поняли, что попались в ловушку заезжих предпринимателей и решили вернуть товар.

На ваше имя — кредитная заявка

На представление 13 марта Юлия с мамой-пенсионеркой шла в твердой уверенности, что покупать ничего не будет. Но увиденное и услышанное в ресторане попало в цель: хозяйка решила, что ей во что бы то ни стало необходимы чудо-сковородки. За 90 с лишним тысяч рублей она стала счастливой обладательницей набора посуды из четырех предметов, да еще и полезных в быту подарков: одеяла и подушек, ножей, столовых приборов. Но дома чары маркетологов потеряли действие.

— Я очень сомневаюсь в этом товаре, — признается покупательница. — Есть другие марки дорогой посуды — на них и фирменный логотип, и инструкция прилагается. Здесь нет никакой информации, никаких документов. Кто произвел, из какого материала сделана — вообще безопасно ли это покрытие, можно ли на нем готовить еду? Обычно даже дешевую посуду в какие-то коробки красивые упаковывают, а тут — завернули в бумажные кулечки.

Кредит, рассказывает Юлия, сотрудники компании оформляют сами, без представителя банка. В договоре стоит только подпись клиента. Бердчанка зашла на сайт банка-кредитора и увидела, что на ее имя оформлена заявка. Она тут же позвонила туда, но ей объяснили, что сначала она должна вернуть покупки, а продавец — аннулировать обращение. Юлия очень удивилась, когда в договоре на приобретение утвари он не увидела, как от нее отказаться: «Договор покупки написан очень мелким шрифтом. Когда уже дома сидишь, читаешь — там не написано, как товар можно вернуть. Обратная связь есть — московский телефон, но в отзывах в интернете я прочитала, что туда звонишь и спрашиваешь, как вернуть товар — они бросают трубку».

Бердчанка решила торопиться, пока залетные продавцы не покинули Бердск. Вчера, 15 марта, она нагрянула к ним на очередную презентацию — вместе с ненужными обновками и бумагами.

Что едим?

Мастер-классы по приготовлению вкусной и полезной пищи на этой неделе «посчастливилось» посетить и жительницам Искитима. 62-летняя мама Натальи пошла на кулинарное шоу в одно их местных кафе, взяв с собой внука-подростка. Спустя 2,5 часа они стояли в дверях квартиры: красные, молчаливые и с покупками…

— Они оба были неестественно багровые, у сына лицо в каких-то пятнах. Пробовали там то, что приготовили — пирог был из готового теста, делали какую-то посыпочку. У меня такое чувство, что они туда что-то подкладывают, потому что люди какие-то зомбированные делаются, — подозревает Наталья. — Когда я начала у мамы спрашивать, она мне сказала, что даже не поняла, как подписала договор.

На 65 тыс. рублей пенсионерка взяла две кастрюли и, как и Юлия из Бердска, получила подарки для дома. Вместе с процентами сумма кредита перевалила за 100 тысяч. Но дочери и зятю искитимка призналась, что обновки ей совсем ни к чему. Рассказала, как ведущие всем велели отключить телефоны, как сотрудники фирмы оплатили им такси, когда покупательница сказала, что за ними заедут родные. Тогда семья тут же отправилась назад: благо живут недалеко от того самого кафе. Им удалось застать продавцов на месте. Но при расторжении договора они уже не были столь любезны и даже потребовали вернуть деньги за поездку на такси.

В социальных сетях Наталья нашла много сообщений от таких же жертв маркетинговых уловок из Искитима. По ее словам, она жаловались в искитимскую полицию, но правоохранители развели руками: будут заявления — проверим. Но, скорее всего, ничего противоправного они не найдут, ведь люди сами своей рукой подписывают все бумаги.

Платить или вернуть?

Героиням публикации удалось вернуть навязанные кастрюли и сковородки. Сейчас они улаживают все вопросы с банком, чтобы им не пришли платежные квитанции. И Юлия, и Наталья говорят, что покупки назад сотрудники принимают весьма неохотно: ссорятся между собой, распределяя обязанности, придирчиво рассматривают чудо-утварь (а вдруг ценную вещь повредили?). Им повезло, что «путешественники» остались в здешних краях, ведь потом найти их будет очень сложно.

Хотя недовольные покупатели отдают товар на глазах у очередной группы приглашенных, гости не верят, что такие замечательные кухонные наборы кому-то могли не угодить. Как отмечает Юлия, при ней в восторге от своего приобретения ушли пять пожилых бердчанок. Кто-то с долговыми обязательствами, а кто-то — с опустошенной банковской картой. Безналичный расчет предприимчивые торговцы приветствуют.

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