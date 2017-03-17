Член ЦК КПРФ Виктор Пешков, побывавший 15 марта в Новосибирске, рассказал о предвыборных планах партии и роли новосибирского мэра Анатолия Локтя в этом. Об этом сообщил официальный сайт новосибирских коммунистов.

Как отметил Пешков, мэр Анатоли Локоть в числе первых в списке кандидатур на выдвижение от партии КПРФ. — Собственно, мы и хотим оценить, как идет обсуждение этого предложения в партийных отделениях. Пик обсуждения будет после майского съезда, – объяснил гость.

Он добавил, что партия высоко оценивает опыт работы мэра и это не просто так: дескать мониторинги показывают рост уровня доверия к власти в Новосибирске, уровень настроения горожан более позитивный, чем в Москве. А визит высоких гостей в столицу Сибири говорит о высоких шансах Анатолия Локтя.

Усилить позицию мэра Новосибирска должен и майский визит лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он приедет в столицу Сибири на празднование 60-летия СО РАН.

Новости smi2.ru