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Член ЦК КПРФ Виктор Пешков, побывавший 15 марта в Новосибирске, рассказал о предвыборных планах партии и роли новосибирского мэра Анатолия Локтя в этом. Об этом сообщил официальный сайт новосибирских коммунистов.
Как отметил Пешков, мэр Анатоли Локоть в числе первых в списке кандидатур на выдвижение от партии КПРФ. — Собственно, мы и хотим оценить, как идет обсуждение этого предложения в партийных отделениях. Пик обсуждения будет после майского съезда, – объяснил гость.
Он добавил, что партия высоко оценивает опыт работы мэра и это не просто так: дескать мониторинги показывают рост уровня доверия к власти в Новосибирске, уровень настроения горожан более позитивный, чем в Москве. А визит высоких гостей в столицу Сибири говорит о высоких шансах Анатолия Локтя.
Усилить позицию мэра Новосибирска должен и майский визит лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он приедет в столицу Сибири на празднование 60-летия СО РАН.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [11:40]
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