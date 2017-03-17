Прогрев двигателя во дворах — ВНЕ ЗАКОНА! Ф.З. от 21.04.2011 г. № 69-Ф3. 1 статья 12.28 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.

Пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина рассказала, можно ли наказать соседа, прогревающего машину под окнами жилых домов.

Согласно пункту 12.5.6 ПДД, запрещается стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобство жителям. По словам Лукьяниной, которые приводит Tengrinews.kz, если есть жалоба от жителей, что это создает им неудобство, такая стоянка под запретом.

Что касается дворовых территорий, которые приравнены к жилым зонам, то здесь и жалоб не требуется. Так как в Правилах однозначно прописано, что в жилой зоне, а равно и на дворовых территориях, стоянка с работающим двигателем запрещена.

Впрочем, гражданам необходимо отличать понятия стоянки и остановки. Стоянка — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

Кроме того, не считается стоянкой необходимость прекращения движения транспортного средства, обусловленная организацией дорожного движения, то есть машина остановилась в пробке, на перекрестке, перед пешеходным переходом, чтобы уступить дорогу пешеходам и тому подобное. Если автотранспорт стоит более пяти минут с работающим двигателем в вашем дворе, при этом не происходит посадка или высадка пассажиров, либо загрузка или разгрузка авто, то водитель нарушает требования пункта 17.2.4 ПДД (если не во дворе, а в любом другом месте населенного пункта и вам это мешает — п. 12.5.6)

Как вариант, нужно зафиксировать нарушение на видео продолжительностью более пяти минут и вызвать наряд полиции по номеру 102. Некоторые хотят, чтобы это было анонимно, тогда нужно, чтобы на видео были выставлены дата и время нарушения (срок давности по административным правонарушениям составляет два месяца). Для автоматического выставления даты и времени достаточно скачать приложение для своего смартфона. Видео можно загрузить на любой видеохостинг, а ссылку направить через портал электронного правительства, сайт МВД или ДВД, официальные аккаунты ДВД в соцсетях или страницу Комитета административной полиции.

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