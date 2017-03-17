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РПЦ выступает против захоронения Ленина

Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр Щипков назвал крайне несвоевременной идею захоронить тело Ленина и предложил ввести в России мораторий на войну с политическими символами.

«Мы прекрасно понимаем, что его присутствие на Красной площади не имеет ничего общего с христианскими традициями. Но мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить исключительно из религиозных, а не политических соображений», — пишет Щипков.

На днях Архиерейский Синод Русской зарубежной церкви по случаю столетия революции призвал освободить населенные пункты от памятников Ленину, а центр Москвы — от его тела. По мнению РПЦЗ, «освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников» стало бы «одним из символов примирения русского народа с Господом».

Между тем в Московском патриархате не разделяют такой постановки вопроса, сообщает «Интерфакс». «Мы видим, как тема декоммунизации используется нашими ближайшими соседями в целях дерусификации. Можем ли мы лить воду на эту идеологическую мельницу? Разумеется, нет, не можем», — отмечает Щипков. Поэтому, считает он, следует принять «временный мораторий на любую войну с политическими символами в России, какое бы происхождение они ни имели».

«Конечно, это не значит, что улицам и городам не надо возвращать исконные русские названия. Это необходимо, но исключительно из исторических, а не политических соображений. Не следует заниматься политическими кампаниями, связанными с политическими символами. Это крайне разрушительное занятие», — добавил представитель церкви. По той же самой причине он назвал несвоевременной постановку вопроса о захоронении тела Ленина «с явно политической мотивировкой».

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РПЦ выступает против захоронения Ленина

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [11:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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