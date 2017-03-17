В сети сегодня, 17 марта, появилось интересное видео. На ролике вещает секретарь кировского отделения партии «Гражданская платформа» Михаил Шевелев. А в это время на заднем плане цветов горшке «сдувается» за полминуты.

Видео vk.com/video

Видео выложил на своей страничке в «Вконтакте» Чингис Бальбаров. Похоже, что «пальма» не выдержала рассказа партийца о возрождении кировского бизнеса и замечательных авторитетных людях, его возглавляющих.

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