Министр по связям с «Открытым правительством» Михаил Абызов владеет резиденцией в Италии и содержит ее на платежи жителей Новосибирска по тарифам ЖКХ. Об этом рассказал Алексей Навальный в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на своем сайте navalny.com.

По данным ФБК, ЖКХ-монополист в области — фирма «Сибэко», поставляющая новосибирцам тепло, — принадлежит холдингу «Ру-ком». А у последнего «есть один очень известный хозяин». «Это министр правительства России по делам „открытого правительства“ Михаил Абызов», утверждает Навальный. «Ру-Ком» владеет итальянской фирмой «Иль Тезоро», распоряжающейся поместьем с особняками, искусственным прудом, виноградниками и оливковыми рощами в провинции Гроссето (Тоскана, Италия).

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск», тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирске вырастут с июля 2017 года на 15%. Рост тарифов Навальный связывает с расходами Абызова. По мнению оппозиционера, новосибирцам предстоит оплачивать не телько тепло и воду, но и содержание виллы, виноградников и оливковой плантации министра.

— Никто не понимает, что такое «Открытое правительство», и зачем оно, но Михаил – всамделишний министр. Зарплата, машина, аппарат, все дела, – пишет Навальный. – И так случилось, что есть у него замечательное итальянское поместье. Он его, впрочем, и не скрывает. А поместье это тоже, как бы ни было смешно, висит в том же конгломерате фирм и компаний, где и новосибирская энергетика. То есть платежи по ЖКХ с новосибирцев – это у министра Абызова доходная часть, а резиденция Тезоро (в переводе «Сокровище») – расходная часть.

Видео youtube.com

«Вы, пожалуйста, выходите на митинг-то 19 марта в 12.00 на площадь Ленина. Если будет много народу, то решение о повышении тарифа отменят – никуда не денутся. Они ж сами знают, что можно и не повышать. Ну или не ходите на митинг и тогда просто согласитесь с тем, что вы будете содержать замечательное Тезоро всю свою жизнь», – призвал Алексей Навальный.

В видеоролике, который иллюстрировал пост, Навальный назвал Абызова хозяином всей новосибирской энергетики и заявил, что «каждый камушек, каждый листочек, каждый кусочек черепицы» в показанномим поместье в Тоскане «оплачен вами, жители Новосибирска и Новосибирской области».

Предстоящий в воскресенье митинг — уже пятый по счету в Новосибирске с конца 2016 года, когда было принято решение об увеличении тарифов в Новосибирской области.

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