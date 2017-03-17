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За 674 тыс. рублей обработают от клещей парк и кладбище Бердска

Центр муниципальных услуг объявил аукцион на обработку территорий от клещей. Согласно данным на портале госзакупок, разыгрывается более 674 тыс. рублей.

Победитель аукциона должен обработать акарицидной смесью 58,3 га. В эту площадь включена территория Парка Победы Бердска (7 га) и городского кладбища (51,3 га). Обработка должна проводиться два раза с периодичностью в 30 дней.

Средства, которые будут применять при борьбе с членистоногими, должны быть безопасными для людей и иметь все разрешительные документы. Первую обработку проведут уже 25 апреля этого года, как раз в пик клещевой активности. Повторное опрыскивание территорий будет уже в июне.

Напомним, в прошлом году кладбище и парк также подвергались обработке. Это позволило существенно сократить численность паукообразных, укус которых может вызвать у человека серьезные заболевания — энцефалит и боррелиоз.

Кроме того, подрядчик, который победил в прошлом году, бесплатно распылил из специальной пушки акарицидное вещество на старом кладбище.

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За 674 тыс. рублей обработают от клещей парк и кладбище Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [10:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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