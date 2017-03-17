Проект «Худеем с мастерами» вышел на финишную прямую. Позади упорные часы в бассейне и тренажерном зале, отказ от вредной вкуснятины в виде зажаренных в масле куриных ножек и колбасы.

В течение всего проекта с участницами работали специалисты санатория «Рассвет». Именно они все время помогали бердчанкам бороться с лишними килограммами и день за днем приближаться к фигуре своей мечты.

— Хочу отметить, мы довольны тем, что такой проект запустился именно на базе нашего санатория, — рассказывает куратор проекта Татьяна Кононова. — Я вижу счастливые лица участниц. А приносить людям радость всегда приятно. Долгое время эти женщины не могли добиться самой заветной мечты, и мы стали именно теми, кто способен дать им шанс на её воплощение.

Зачастую в домашних условиях, без специалистов, это просто невозможно. У нас же участницы постоянно под контролем, их вели психолог, диетолог, опытные тренеры, при необходимости — терапевт. Для меня было очень приятно, когда я видела, как переживали за участников сотрудники санатория. Я, конечно, всегда знала об их отзывчивости и радушии — и отношение действительно уже как к родным людям и друзьям — с каким вниманием и добротой они обращаются ко всем участницам и как за них болеют.

Проект для нас был пилотным, но стало понятно, что такая программа будет востребована и теперь мы будем её запускать в работу для того, чтобы худеть с мастерами санатория «Рассвет» могли все желающие. Уверена, у «Рассвета» стало ещё больше друзей, и, думаю, мы на этом не остановимся, будут всё новые проекты и свершения.

Участницы проекта рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что дало им участие в уникальном проекте «Худеем с мастерами».

Антонина Архипенко: — Участие в проекте дало мне уверенность в том, что я смогу и дальше двигаться в этом направлении. Я и дальше буду продолжать ходить на массаж, расслабляться в фитобочке и заниматься аквааэробикой. Результатом я довольна, но могла достичь и большего. У меня объемы уходят больше, чем вес. Психолог советовала не зацикливаться на цифрах, главное то, как ты себя чувствуешь. Я себя чувствую отлично!

Жалко, что все подходит к концу. Нам будет тяжело прощаться. Для меня очень интересны были занятия с психологом. Это было впервые, тем более тренинги с группой. Главное, я поняла, как бороться с аппетитом и контролировать чувство голода. Если вам захотелось поесть, нужно определить — это настоящее чувство голода или что-то хочет твой организм другое. И главное, нужно любить себя такой, какая ты есть.

Два месяца — это только начало пути, чтобы мне достичь желаемого веса, нужны один год или два. Нам очень помогали мастера, которые нас во всем поддерживали и учили, как правильно сделать. Я полюбила красную рыбу запеченную в духовке с лимончиком. Отошла от шашлыков, булочек, сладкого, включаю в рацион диетическое печенье и сухофрукты.

Я горжусь тем, что я переступила через свою лень, не постеснялась прийти и приобрела уверенность. Тем, кто решил похудеть, советую: «Девочки, не ленитесь — самое главное, руки в ноги, и в спортзал!».

Ирина Болдырева: — Я довольна свои результатом. Проект мне дал старт на начало моего похудения. Для меня это первый большой шаг. Вес ушел. После проекта я планирую заниматься аквааэробикой, посещать массажный кабинет. Мы семьей решили, что не будем покупать колбасу, вместо нее мы варим мясо. И сейчас я готовлю на один раз, а не как раньше кастрюлю борща, и мы его едим два дня.

Самое интересное для меня в проекте — это встреча с психологом. Ирина Станиславовна необыкновенный человек. С ее помощью мы познаем себя, открываем в себе новые грани. У меня поменялись отношения с ребенком. Мы со своей девятилетней дочкой Валерией стали хорошими подружками.

Специалист помог мне лучше понять ее, посмотреть ее глазами на мир. Она нас научила, как правильно начать, чтобы потом не сорваться. На протяжении всего проекта меня поддерживала семья и коллеги. Многие из сотрудников перешли на правильно питание, едят курочку, овощи, капусту. Я стала часто есть стручковую фасоль, с чесночком тушеная в воде. В ней практически нет калорий, это очень полезная пища. Такое блюдо я могу есть с ура до вечера.

Я хочу выразить огромную благодарность моему коллективу и директору, что он понял меня и без проблем отпускал на занятия. Те, кто решили сбросить вес, я советую: «Это нужно делать не с понедельника, не завтра, а прямо сейчас. Немедленно! Отодвиньте от себя тарелку или поменяйте порцию на более маленькую. Уже сегодня без подруг идите в спортзал».

Наталья Бутерус: — Проект для меня, во-первых, минус 11 килограммов, во-вторых, уверенность в себе. Я не скажу, что я окончательно довольна собой, но я намного ближе к этому, чем была в начале пути. И, конечно, общение с девочками и персоналом. “Худеем с мастерами” — это новые эмоции, новые люди, новые ощущения.

Спасибо «Курьеру» и санаторию «Рассвет». Персонал относился очень вежливо и внимательно. Мне очень понравилась аквааэробика. Очень хорошая нагрузка. Наталья Борисовна каждый раз меняла группы мышц, на которые делался упор в тренировках. Душ Шарко — благодаря его бронебойной силе все липиды расщепляются на лету.

Из своего рациона я исключила рафинированные продукты, мучное, сладкое, жирное. Еще уменьшила объем порций, сейчас я ем из блюдечка. Самочувствие и настроение у меня улучшилось.

Если вы решили похудеть, главное начать — остальное приложится. Чтобы похудеть, нужно контролировать свое питание, должны быть спортивные нагрузки и поддержка. Если бы не было у нас группы, наверное, я бы это делала, но не с таким удовольствием и рвением. Объединяйтесь в группы, у вас будут единомышленники и соревновательный эффект дорогого стоит!

Анна Филипенко: — Проект «Худеем с мастерами» — это старт к красивой фигуре и прежним формам, улучшению здоровья, энергии. В проекте было очень много разнообразных процедур, которые я проходила впервые. Я стала себя чувствовать легче и, однозначно, я не брошу, буду ходить на аэробику, в тренажерный зал и добьюсь результата. Буду ходить на процедуры: массаж, фитобочку, душ Шарко.

Из питания я исключила жирное и жареное, мучное, сладкое. Много ем различных салатов из овощей, заправленных небольшим количеством растительного масла и соевым соусом. Я горжусь тем, что я решилась и иду к свой цели. Горжусь, что я сбросила килограммы и уменьшилась в объемах. Если вы решили похудеть, это нужно делать комплексно. Не только физическая нагрузка, но и уделять внимание коже, чтобы она была подтянутая. Нужно делать массаж. Фитобочка и душ Шарко хорошо помогают поддерживать в тонусе кожу.

Не забывать о питании и психологической поддержке специалиста. У нас, женщин, все проблемы возникают по нескольким причинам, сразу которые не поймешь. Я поняла, для чего и для кого я худею. Для себя — в первую очередь. Чтобы ощущать себя красивой, желанной и счастливой женщиной. Сейчас я себя чувствую комфортнее и уютнее в своем теле. Это способствует повышению самооценки.

Наталья Алфименко: — Для меня была важна консультация психолога, где обговаривались моменты, которые я интерпретировала под себя. Лишний вес — это последствия наших психологических зависимостей. Если понять причину, почему что-то тебя заставляет кушать больше или заедать во время стрессов, тогда проблема решится проще. Нужно бороться не с весом, а с психологической зависимостью от еды.

Я для себя планировала потерять 10-15 кг, по факту, думаю, получится 11-12. В принципе, я достигла того, что планировала. Я не ограничиваю себя этими цифрами, для меня это долгосрочный проект. Я буду продолжать ходить на аквааэробику под руководством великолепного тренера Натальи Токаревой. Я уже приобрела абонемент в тренажерный зал.

Я изменила питание, оно стало более сбалансированным. Изменился режим приема пищи. Я стараюсь вкусняшки есть в первую половину дня, а после 14 или 15 часов я практически не ем. Овощи, фрукты и мясо — моя любимая еда. Особенно мне нравятся свежие огурцы. Они радуют душу и на вкус приятные. В конфетах я себе тоже не отказываю.

Главная гордость от проекта не моя личная, а коллективная. Мы очень сблизились, такое ощущение, что мы уже 100 лет знаем друг друга. Факт расставания немного огорчает. Мы назначим дату, например, летом, и посмотрим, кто как провел это время. Главные аспекты похудения для меня — это еда, вода, физические нагрузки. Нужно дозреть до похудения. Ели ты психологически к этому не готов, то не стоит начинать. Это будет стрессом для организма.

Елена Тихомирова: — Проект дал мне новые знакомства, общение, результаты, которыми я в принципе довольна, но не совсем. Для меня было в новинку попробовать различные процедуры. Фитобочку я просто обожаю, вакуумный массаж мне все очень понравилось.

Кардинально изменилось мое питание. Нет мучного, жареного, все только диетическое. На завтрак я ем омлет или кашу из овсяных отрубей, слайсы, диетическую пиццу, колбасу свою делаем. На обед — овощи, мясо отварное, рыба. На ужин — кефир. Я по одежде ощущаю — она стала свободнее, даже что-то стало большим. В апреле я иду в новый проект, потому что до той цифры, которую я хочу, еще не дошла. В группе заниматься проще. Это дисциплинирует. Дома сама позаниматься я не могу.

После проекта у меня прекрасное настроение, кожа подтягивается, я стала моложе выглядеть. Окружающие говорят, что так намного лучше. Если вы решили похудеть, ничего не бойтесь, нет ничего невозможного, все зависит от нас самих. Удачи, только вперед!

Нелли Попова: — Я довольна результатом. Я рада, что я познакомилась с девочками, с которыми мы вместе проходили этот путь. Мы друг друга подбадривали, очень сблизились и в дальнейшем будем общаться.

Под руководством мастеров и их контролем процесс похудения проходил легче и комфортнее. Потому что я чувствовала ответственность, что я должна показать результат. От наших наставников мы узнали много нового и поняли важность здорового образа жизни для снижения веса. Я первый раз участвовала в психологических тренингах и мне очень понравилось. Несмотря на то, что они длились 4-5 часов, это были одни из самых любимых и интересных занятий.

Я поняла, что важно принимать пищу осознанно, понимать вкус еды. Если ты поел в 10 часов, и через час ты снова захотел есть, не может такого быть, значит, что-то в организме творится раз он просит поесть. Начинаешь размышлять, почему так происходит. И когда ты хочешь что-то съесть, начинаешь задумываться, почему ты хочешь именно эту еду, возможно, ты позавтракала неправильно или у тебя дома проблемы. Я отказалась от жирной и жареной пищи, фастфуда.

За время проекта я полюбила правильную пиццу, рецепт который мне подсказали участницы «Худеем с мастерами». Куриное филе, творог и яйцо перемалывается в блендере, делается из этой массы основа для пиццы и выпекается 15 минут. Далее вынимается, выкладывается начинка и сыр и запекается еще 15 минут. Очень вкусно и сытно!

Тем, кто решил встать на путь избавлении от лишнего веса, я желаю двигаться вперед, не опуская рук, пересмотреть свое питание, потому что правильное питание дает 100-процентный результат! Я планирую и дальше заниматься спортом и танцами. Это неотъемлемая часть моей жизни.

Буквально чуть-чуть не дошла до финиша Алена Павлюк: — Очень жаль, что по семейным обстоятельствам мне пришлось покинуть проект. «Худеем с мастерами» для меня толчок и я не собираюсь останавливаться. Вес пошел на убыль, это главное. Я поверила в себя, что я могу.

Проект показал как нужно правильно питаться. Я исключила мучное и сладкое, майонез и различные соусы. Мой основной рацион — мясо, рыба. Я научилась делать котлетки куриные и минтай под овощами в духовке. Ем разные овощи, из фруктов — цитрусовые. Результатом я довольна. Хотелось бы большего, но физически по здоровью я могу себе сделать хуже, если худеть интенсивнее.

Очень насыщенная программа, я благодарна каждому тренеру. Организм в тонусе, появилось больше сил. Я сейчас могу без проблем по беговой дорожке спокойно пройти 3-4 километра.

Марина Захарова выбыла из проекта из-за того, что сложно стало совмещать напряженный трудовой график и заботу о маленьком ребенке. — Я полностью изменила свой пищевой рацион. Я перестала есть сладкое тоннами. На завтрак я могла выпить сладкий чай, на обед съесть пирожное, на ужин тортик. Сейчас я сладкое исключила, позволяю себе мед с чаем. Последний мой прием пищи до 19 часов, раньше он бывал с 10 до12 ночи.

Я и во время участия в проекте, и сейчас ем все, уменьшила порции. Если раньше средняя порция была около 400 граммов, сейчас 200. Проект «Худеем с мастерами» послужил для меня толчком к дальнейшему самосовершенствованию.

Я купила абонемент в тренажерный зал и бассейн. За проект мне удалось сбросить около 6 кг, самостоятельно я за прошедший месяц похудела на 3 кг. Похудеть при желании может каждая женщина, главное — найти для этого время. Я благодарна сотрудникам «Рассвета» и «Курьеру» за такую возможность.

Больше всего из процедур мне понравилась прессотерапия. После нее выходишь обновленным человеком. Вес ушел, я чувствую себя легче. Я влезла в те самые джинсы, которые мне муж подарил перед беременностью. Приятно, что ты приходишь в форму, появляется талия, вырисовываются ножки.

Фитобочка просто чудо! На протяжении всего проекта участницы испробовали на себе массу полезных процедур. Фитобочка, по словам участниц, — одна из самых приятных.

— Фитобочка сделана из кедра, — рассказывает специалист «Рассвета» Татьяна Самойленко. — Это уникальное дерево обладает фитонцидами, которые очень полезны для организма человека. Сеанс длится 15 минут, за это время поры открываются и из него начинают выходить все ненужные метаболические накопления. Человек теряет жидкости до 500 миллилитров и около 500 граммов веса тела.

Кожа становится гладкой и нежной, уходит целлюлит. Это прекрасное успокаивающее средство, и настроение после такой процедуры замечательное!

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