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Неопознанный объект падал в небе над Новосибирском

— Вчера вечером (в четверг, 16 марта — прим. ред.), на закате, в небе над Новосибирском падали два каких-то объекта. Свидетелем события была моя супруга, она же и успела сделать фото на мобильный телефон. Сначала один [объект падал], жена не успела телефон взять, потом второй — она сфотографировала. Они фактически друг за другом [падали]», — рассказал НГС новосибирец, представившийся Александром.

Неизвестные объекты новосибирцы заметили на Ключ-Камышенском плато, из дома №13. Александр уточнил, что объекты падали на северо-западной части неба чуть позже 19:00.

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Неопознанный объект падал в небе над Новосибирском

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [10:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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