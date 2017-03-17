В 2016 году российские туристы выезжали за границу 31,659 млн раз, или на 2,7 млн раз реже, чем годом ранее (34,39 млн), следует из данных Росстата. Однако падение выездного турпотока существенно замедлилось: в 2016 году число турпоездок россиян в другие страны сократилось на 7,94%, а в 2015 году спад составил почти 20%.

В целом за последние два года число загранпоездок российских туристов сократилось более чем на 11,26 млн. Еще в 2014 году россияне выезжали из страны с туристическими целями почти 43 млн раз.

Сильнее всего пострадал от потери российских туристов Египет, авиасообщение с которым было закрыто в ноябре 2015 года. Если в 2014 году россияне побывали там 2,88 млн раз, то в 2016-м Египет вовсе исчез из составленного Росстатом списка основных туристических направлений.

Серьезными оказались и потери Турции, на которую в конце 2015 года, после того как близ сирийско-турецкой границы был сбит российский бомбардировщик Су-24, были наложены санкции, предусматривающие запрет продажи путевок на турецкие курорты и отмену чартерного авиасообщения. Оба запрета были сняты только летом 2016 года, и в полной мере восстановиться турецкий турсектор не успел. Всего в 2016 году в республике побывало 797 тыс. российских туристов, то есть впятеро меньше, чем в 2014 году (4,2 млн).

Падение реальных доходов россиян (в 2016 году они сократились на 5,9%, почти вдвое превысив спад 2015 года (минус 3,2%) и более чем в восемь раз результат 2014 года (минус 0,7%)) негативно сказалось и на их возможности посещать ближайших соседей. Число российских туристов в Финляндии (для жителей Санкт-Петербурга она стала своего рода торговым центром и перевалочным пунктом, откуда можно долететь рейсами лоукостеров в другие страны) сократилось в 2016 году на 5,6%, в Литве — на 6,73%, а в Польше — на 16,5%. Даже в Казахстан россияне стали ездить реже (минус 8,8%, в 2015 году было 3,125 млн поездок, а в 2016-м — 2,85 млн).

Однако никакие финансовые потери не смогли окончательно лишить россиян желания погреться у теплого моря, а закрытие наиболее востребованных пляжных направлений — Египта и Турции привело к росту числа поездок в другие страны, где есть морские курорты.

Наибольшую выгоду из ситуации сумела извлечь Абхазия, где число российских туристов в 2016 году выросло более чем на 400 тыс. человек (плюс 11%, свыше 4,257 млн). Более чем на 260 тыс. выросло число поездок на Кипр (813 тыс.), почти на 200 тыс. — в Таиланд (867 тыс.), примерно на 100 тыс. — в Испанию (790 тыс.) и Грецию (742 тыс.), примерно на 50 тыс. — в Италию. Дополнительно 400 тыс. россиян сумел привлечь Китай (1,676 млн), который, хоть и не относится к числу классических пляжных направлений, тоже может похвастаться популярными морскими курортами.

Почти на 150 тыс. выросло число поездок на Украину. Существенный прирост турпотока из России продемонстрировали и некоторые другие бывшие республики СССР, в том числе Азербайджан (плюс 7,36%), Латвия (плюс 8,65%) и Грузия (плюс 20,1%).

Меньше всего российских туристов побывало в 2016 году, по данным Росстата, в таких странах, как Мексика (4 тыс. поездок), Словения (16 тыс.) и Мальдивы (23 тыс.).

Источник: РБК

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