Прокурор потребовав признать продажу элитной земли на Безымянном острове на Берди недействительной, сообщил сегодня, 17 марта, старший помощник прокурора Новосибирской области по связям со СМИ Дмитрий Лямкин.

Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев направил в суд исковые заявления о признании договоров купли-продажи земельных участков на полуострове у села Морозово недействительными.

— Проверкой установлено, что администрациями Искитимского района и Морозовского сельсовета в 2014-2015 годах с гражданами были заключены договоры купли-продажи земельных участков, расположенных на полуострове в акватории Новосибирского водохранилища, — рассказал Дмитрий Михайлович.

Вопреки требованию п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации о запрете приватизации земельных участков в пределах береговой полосы, органы местного самоуправления при продаже земельных участков в собственность граждан предоставили входящую в состав береговой полосы территорию, а также часть территории водного объекта, что повлекло за собой ограничение прав граждан на пользование береговой полосой.

В связи с непринятием местными чиновниками мер по устранению нарушений межрайонный прокурор предъявил в Искитимский районный суд иски, потребовав признать договоры купли – продажи земельных участков недействительными и обязать стороны вернуть все исполненное по сделке.

Ранее, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд заставил снести незаконную дамбу к Безымянному острову на Бердском заливе

С иском в суд по этому поводу обратился заместитель генерального прокурора еще в декабре 2015 года. Процесс длился ровно год.

По информации искитимского суда, ответчиком в деле выступал ДНТ «ФМК». В качестве третьих лиц были привлечены администрации Искитимского района и Морозовского сельсовета, департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу, инспекция госстройнадзора Новосибирской области, региональные управления Роспотребнадзора и Ростехнадзора, а также Федеральное агентство водных ресурсов.

К делу подключились и общественники. И прежде всего члены Общероссийского народного фронта. Они не только заставили органы заняться расследованием, но и выезжали на место, чтобы запечатлеть нарушения — незаконно построенную дамбу от берега к Безымянному острову, вырубку деревьев и начало строительства элитных коттеджей в водоохранной зоне.

Они обратили внимание на негативные последствия развернувшейся стройки: побережье уникального места отдыха стало превращаться в болото, с территории будущего коттеджного поселка вывезли сотни кубометров плодородной почвы, проводятся интенсивные вырубки леса.

Дамбу под автодорогу с правого берега Берди на Безымянный остров площадью 20 000 кв. м соорудили летом 2015 года, чтобы было удобнее ездить к будущим элитным коттеджам. Строительство ведет дачное некоммерческое товарищество ФМК. ДНТ начало возведение дамбы, не имея на то соответствующих разрешений.

Председателю правления ФМК Евгению Черных было внесено представление об устранении нарушений водного законодательства, в отношении должностных и юридических лиц возбуждено административное производство по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).

Остров, к которому ФМК построил дамбу, был выкуплен по кадастровой стоимости в 462 рубля. По информации межрайонного природоохранного прокурора Александр Барышникова, участок был продан ФМК по рыночной стоимости за 10,14 млн рублей, право собственности было зарегистрировано в феврале 2015 года.

На незаконности захвата острова в Бердском заливе настаивал и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, требуя вернуть незаконно занятые земли в муниципальную собственность, а чиновников привлечь к ответственности. В ФБК полагали, что местные власти продавали землю под коттеджи в 40 раз дешевле реальной стоимости.

«Курьер. Среда. Бердск» в декабре прошлого года предполагал, что незаконный захват земли станет темой следующего судебного разбирательство. Что, собственно, и произошло.

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