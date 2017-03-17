В Новосибирской области вынесен приговор чиновнику за хищение свыше 10 млн рублей бюджетных средств, сообщил сегодня, 17 марта, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Черепановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника отдела пособий и социальных выплат регионального Минсоцразвития Светланы Гольдман.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что с января 2015 года по май 2016 года Гольдман, злоупотребляя доверием руководства отдела, незаконно включила своих родственников и знакомых в реестры на получение пособий и социальных выплат.

Всего ей удалось похитить таким образом из бюджета Новосибирской области свыше 10 млн рублей.

Бывший чиновник добровольно частично возместила ущерб на сумму более 500 тыс. рублей. По иску прокурора суд взыскал с Гольдман всю сумму причиненного преступлением ущерба.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Суд согласился с правовой позицией государственного обвинителя и приговорил Гольдман к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Этим же приговором к условным срокам (2 года и 1 месяцу) осуждены коллеги Гольдман по цеху – Наталья Казанцева и Елена Ершова, — которые аналогичным способом похитили совместно с ней бюджетные деньги в размере около 1,3 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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