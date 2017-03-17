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Президент России Владимир Путин заявил о том, что период адаптации экономики РФ к новым условиям прошел, в основе лежат прогнозы развития на долгий срок.
«И в период экономической нестабильности мы не упускали из виду долгосрочные планы развития. Сейчас, когда период адаптации экономики к новым условиям практически завершен, эти задачи становятся ключевыми», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Как отметил президент, темпы роста экономики РФ возвращаются к положительным значениям, в январе рост ВВП составил 0,8%.
«Уже на рубеже 2019-2020 годов темпы роста (экономики РФ) должны опережать мировые», — подчеркнул глава государства.
Владимир Путин также призвал бизнес не допускать создания «пузырей» при привлечении в экономику инвестиций, передает РГ.
«Сказано было о высоком уровне инвестиций в отдельных странах. Да, это правда, важен не только объем, хотя это важный показатель, важно их качество, важно, чтобы эти инвестиции не приводили к росту пузырей, с которыми потом непонятно, что делать, потом начинают снижаться темпы экономического роста» , — заявил глава государства.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [09:05]
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