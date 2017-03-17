Директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин будет обжаловать выводы прокуратуры о том, что он нарушает законодательство. Надзорный орган считает, что Александр Юрьевич не может одновременно быть директором муниципального унитарного предприятия и учредителем в одном из новосибирских ТСЖ.

Вчера, 16 марта, на имя главы Бердска Евгения Шестернина поступило представление от прокурора с требованием объявить Кожину выговор и запретить состоять в учредителях юрлица, либо уволить. Представление пока находится на рассмотрении. А сам Кожин с ним познакомиться пока не успел — он находился в Красноярске, в рабочей поездке.

В ст. 21 закона №161 «О государственных и муниципальных предприятиях» есть пункт о том, что не дозволено директору такой организации.

— Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.

Именно на этот пункт и ссылается прокуратура, мотивируя свои выводы. Однако в КБУ напоминают, что учредителями ТСЖ автоматически становятся часть лиц, которые принимали решение о создании товарищества. Кожин был одним из таких в своем доме. Стоит также отметить, что справка, которая подается в налоговый орган, не позволяет указывать всех членов ТСЖ. Притом ТСЖ было создано еще 11 лет назад. Оно не занимается коммерческой деятельности и не получает прибыль. Поэтому говорить о коррупционогенном факторе, который бы помешал работе Кожина в КБУ, не приходится.

— Это не является грубым нарушением законодательства, которое позволяет подвести директора под увольнение, — прокомментировали в КБУ.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проверить, законно ли Кожин занимает свою должность, надзорный орган попросил общественник Евгений Митрофанов. В феврале 2016 года на сайте sibpublicfaces.org появилась информация о том, что руководители муниципальных предприятий Новосибирска, районов и поселений, а также госпредприятий Новосибирской области числятся учредителями других компаний, в том числе ООО, ТСЖ и ДНТ. В списке тех, кто совмещает муниципальные должности с должностями в юрлицах оказался и директор КБУ Александр Кожин. Он числится одним из 32 учредителей ТСЖ «Инициатива» на Серебренниковской, 6/1 в Новосибирске.

Добавим, что в список таких должностных лиц вошел и Сергей Хорошилов, который руководил МУП «Городские инженерные системы» и якобы одновременно являлся директором ООО «АА Энергогрупп». Однако Хорошилов давно не работает в муниципальном предприятии. Он ушел в коммерческую структуру. Но по каким-то причинам его забыли вычеркнуть из налоговых документов ГИСа. Поэтому он и попал в поле зрения общественников.

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