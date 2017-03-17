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Заказал убийство любовницы и коллеги из арбалета экс-полицейский в Новосибирске

В Новосибирской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в приготовлении к убийству по найму жительницы Новокузнецка и полицейского. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в региональном управлении СКР.

Заельцовским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, п. «а,б,з» ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление к убийству по найму двух лиц, в том числе лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Следствием установлено, что в июне 2016 года обвиняемый, у которого сложились личные неприязненные отношения с бывшей знакомой в период их совместного проживания, решил совершить ее убийство. С этой целью он нашел исполнителя, который за денежное вознаграждение согласился совершить заказное убийство женщины.

Информация о готовящемся преступлении стала известна сотрудникам правоохранительных органов, в связи с чем, была тщательно спланирована и проведена спецоперация по изобличению злоумышленника.

Вечером 23 июня в ходе личной встречи с исполнителем убийства у одного из магазинов в центре города, обвиняемый передал ему информацию о личности женщины, необходимую для подготовки к ее убийству (фотографии, адреса ее места жительства и пребывания в Новокузнецке), а также денежные средства в сумме 20 тысяч рублей в качестве аванса за совершение преступления.

29 июня, получив от исполнителя, действовавшего под контролем правоохранительных органов, информацию о том, что «заказ» якобы выполнен, обвиняемый передал ему по ранее достигнутой договоренности оговоренную сумму денежных средств в размере 140 тысяч рублей в качестве вознаграждения за «выполненную работу». Непосредственно после передачи денежных средств обвиняемый был задержан.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что 23 июня 2016 года в ходе личной встречи с исполнителем, обвиняемый сообщил ему о готовности лично и при его содействии совершить убийство своего бывшего коллеги — оперуполномоченного областного главка полиции, о наличии в его распоряжении необходимой информации для подготовки к преступлению (ФИО, номера телефонов, адрес места жительства полицейского), а также обсудил возможные способы совершения посягательства.

Преступление он планировал совершить из мести. Бывший сотрудник полиции затаил обиду на свою бывшую знакомую и оперуполномоченного из-за того, что девушка обратилась по месту его службы с просьбой провести с ним профилактическую беседу, поскольку подозреваемый после их расставания постоянно устраивал ей скандалы.

29 июня, вновь встретившись с соисполнителем, обвиняемый подтвердил свое намерение, получил от него согласие на оказание с его стороны активного содействия при совершении преступления, передал имеющуюся в его распоряжении информацию и сообщил о приобретении им орудия преступления – арбалета.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Заказал убийство любовницы и коллеги из арбалета экс-полицейский в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [08:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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