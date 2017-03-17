Смольнинский суд Петербурга отказал в рассмотрении по существу иска против распоряжения городского правительства о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Как сообщает «Фонтанка», в четверг, 16 марта, судья Смольнинского суда Татьяна Матусяк вынесла определение о прекращении дела четырех петербуржцев против комитета имущественных отношений (КИО), запустившего процедуру переезда ГМП «Исаакиевский собор» из одноименного храма.

Отказывая в рассмотрении по существу, суд сослался на правовую оценку Санкт-Петербургского городского суда, решившего, что план мероприятий о передаче собора церкви не означает передачу и не порождает нарушения прав горожан на доступ к музейным ценностям.

На прекращении дела настаивал КИО. Против выступали истцы и представитель директора ГМП Николая Бурова, передавшего в суд документ о своем несогласии с передачей собора церкви. Из него же следует, что обещанный Бурову срок переезда через год был резко сдвинут устным распоряжением до середины апреля 2017 года. Тем самым директор подтвердил версию, что Смольный готовит подарок патриарху на Пасху, которая в 2017 году отмечается 16 апреля.

Накануне, 15 марта, к Смольному был подан новый иск о незаконности плана передачи собора церкви. Количество истцов – 32, заявление на рассмотрение поступило тоже Татьяне Матусяк.

Справка

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря — тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее, и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем.

28 января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она собрала от 2 до 5 тысяч человек. Митинг прошел без инцидентов в форме встречи с депутатами. Проходившая в то же время в Петербурге акция в поддержку передачи храма собрала не более 30 активистов.

После встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные «проходки» на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм с Марсова поля группа из 30 активистов устроила в нем акцию. Во время богослужения они подняли вверх листки бумаги с надписью «Музей — городу!». Акция возмутила представителей “Единой России”, которые потребовали привлечь Идрисова к ответственности и решили запретить проводить депутатам встречи с избирателями без согласования с властями.

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