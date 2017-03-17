Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, руководители муниципальных органов власти, депутаты Госдумы РФ, представители общественных организаций и учреждений молодёжной политики НСО примут участие в культурно-просветительском мероприятии «Крымская весна! Мы вместе!».

Мероприятие пройдёт в Театральном сквере перед Новосибирским академическим театром оперы и балета в субботу, 18 марта, с 10 до 16 часов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Инициатором праздничной акции выступает Новосибирское региональное отделение общероссийской общественной организации «Офицеры России» при поддержке правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и общественных организаций региона.

Собравшимся будет представлена концертная программа, музыкальные флешмобы, показательные выступления и спортивные мастер-классы и конкурсы; будут организованы игровые локации, выставки и тематические фото-зоны, заезды аэроглиссеров, будут установлены четыре комплекса ГТО.

Напомним, 16 марта 2014 года жители Крыма на референдуме проголосовали за присоединение к России. С тех пор полуостров считается российским регионом.

Новости smi2.ru