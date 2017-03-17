Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) потерпел поражение от английского «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча прошла в Манчестере в ночь на пятницу по московскому времени и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол состоялся на 70-й минуте: контратаку «Манчестер Юнайтед» завершил точным ударом Хуан Мата.

По сумме двух встреч – первая завершилась вничью со счетом 1:1 – «Ростов» оказался слабее. Клуб из Ростова-на-Дону выбыл из дальнейшей борьбы, а английский клуб продолжит турнирный путь в четвертьфинале, передает «Интерфакс».

Одним из главных героев встречи в Манчестере стал голкипер «Ростова» Никита Медведев, неоднократно спасавший ворота после мощных выстрелов хозяев. Впрочем, спасать свою команду приходилось и вратарю МЮ Серхио Ромеро. Например, на пятой добавленной ко второму тайму минуте матча, когда он вытащил мяч из-под перекладины после удара Кристиана Нобоа со штрафного.

После вылета «Ростова» российских клубов в еврокубках не осталось. В четверг турнирный путь завершил «Краснодар», уступивший «Сельте». Ранее из соревнования выбыл петербургский «Зенит». Московский ЦСКА ограничился выступлением в Лиге чемпионов, заняв в своей группе четвертое место. А столичный «Спартак» не смог преодолеть квалификационный раунд Лиги Европы.

Между тем, России удалось закрепиться на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, что позволит ей в евросезоне-2018/19 делегировать три клуба в Лигу чемпионов (из них два – сразу на групповой этап) и три – в Лигу Европы.

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