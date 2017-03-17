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Зомбируют людей

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений:

Осторожно! В Бердске работает «QNet»: зомбируют людей, выманивают деньги под предлогом построения бизнеса. На самом деле, это обычная пирамида, только еще хуже! Людям промывают мозги и заставляют брать кредиты!!! Будте внимательны, не ведитесь!!!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [05:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 65%

18 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

19 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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