Осторожно! В Бердске работает «QNet»: зомбируют людей, выманивают деньги под предлогом построения бизнеса. На самом деле, это обычная пирамида, только еще хуже! Людям промывают мозги и заставляют брать кредиты!!! Будте внимательны, не ведитесь!!!

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