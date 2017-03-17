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Осторожно! В Бердске работает «QNet»: зомбируют людей, выманивают деньги под предлогом построения бизнеса. На самом деле, это обычная пирамида, только еще хуже! Людям промывают мозги и заставляют брать кредиты!!! Будте внимательны, не ведитесь!!!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 марта 2017 г. [05:25]
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