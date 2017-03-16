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Взрыв газа убил оператора котельной логистического парка под Новосибирском

Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 53-летнего мужчины в результате разгерметизации котла отопления, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что около 15 часов сегодня, 16 марта, произошла разгерметизации одного из трех отопительных котлов в газовой котельной на складском комплексе, расположенном на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района. В результате ЧП наступила смерть главного специалиста обслуживающей организации.

На место происшествия в короткие сроки прибыла группа во главе с руководителем следственного отдела СКР, в которую включены криминалисты следственного управления следователи и оперативными службами.

В настоящее время на месте происшествия продолжается проведение следственных действий, в том числе допросы очевидцев произошедшего, назначены необходимые экспертизы, направленные на сбор доказательств по уголовному делу.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, взорвался котел в частной локальной котельной, которая отапливает часть территории логистического парка на Толмачевском шоссе.

Новости smi2.ru

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Взрыв газа убил оператора котельной логистического парка под Новосибирском

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [19:45]

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Курьер.Среда.Бердск

[19:45] Взрыв газа убил оператора котельной логистического парка под Новосибирском

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