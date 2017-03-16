Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Исчезли школьница с пирсингом и худощавый подросток в Новосибирской обалсти

Отделом МВД России по Мошковскому району разыскиваются несовершеннолетние Мотыль Анастасия Вячеславовна, 27.03.2002 года рождения и ее знакомый Культенко Владислав Романович, 15.09.2000 года рождения. 14.03.2017 в дневное время подростки ушли из дома, где проживала разыскиваемая и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы Мотыль Анастасии: на вид 18 лет, рост 172-174 см, плотного телосложения, лицо овальное, смуглое, лоб высокий, брови дугообразные, глаза карие, подбородок – острый. Волосы прямые, крашеные в темный тон (коричневый), длина ниже лопаток. Голос звонкий, речь ясная, говорит быстро. Размер обуви – 43. Зубы ровные, белые.

Особые приметы: шрам от ожога на ступнях обеих ног. На левой руке имеются многочисленные царапины. Пирсинг в пупке. На левой руке золотое кольцо в виде треугольника с двумя камушками.

Была одета: темно синяя куртка без капюшона, весенняя, лосины черного цвета, кроссовки зимние черного цвета. С собой, возможно, имела дамскую сумку черного цвета, стеганая с железными ручками (цепочка).

Приметы на Культенко Владислава: на вид 15 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые.

Был одет: пуховик с капюшоном темно-серого цвета, прошит по горизонтали; кроссовки черного цвета с белой эмблемой; спортивный костюм темно-синего цвета, белые носки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних Мотыль А. и Культенкова В. полиция просит сообщить в отдел МВД России по Мошковскому району по телефонам: 8 (383-41) 21-102, 232-49-85, 8 (383-41) 21- 569.

Новости smi2.ru

  • Эксперты: Оценщик не платил за экспертизу и исчез с 4 делами из суда Бердска (7)
  • Школьницы-подружки с другом сбежали из дома в Бердске (2)
  • Почти месяц ищут пропавшего жителя Новосибирска, предполагают убийство (0)
  • Исчезла без вести при загадочных обстоятельствах жительница Бердска (12)
  • Видео: Погиб 21 человек и более 100 пропали без вести при мощном землетрясении в Италии (2)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [17:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[19:45] Взрыв газа убил оператора котельной логистического парка под Новосибирском

[17:40] Исчезли школьница с пирсингом и худощавый подросток в Новосибирской обалсти

[17:05] Возить еду из новосибирского комбината питания предложили школам Бердска

Все новости

[19:45] Взрыв газа убил оператора котельной логистического парка под Новосибирском

[17:40] Исчезли школьница с пирсингом и худощавый подросток в Новосибирской обалсти

[17:05] Возить еду из новосибирского комбината питания предложили школам Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 65%

18 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: