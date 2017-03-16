Отделом МВД России по Мошковскому району разыскиваются несовершеннолетние Мотыль Анастасия Вячеславовна, 27.03.2002 года рождения и ее знакомый Культенко Владислав Романович, 15.09.2000 года рождения. 14.03.2017 в дневное время подростки ушли из дома, где проживала разыскиваемая и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы Мотыль Анастасии: на вид 18 лет, рост 172-174 см, плотного телосложения, лицо овальное, смуглое, лоб высокий, брови дугообразные, глаза карие, подбородок – острый. Волосы прямые, крашеные в темный тон (коричневый), длина ниже лопаток. Голос звонкий, речь ясная, говорит быстро. Размер обуви – 43. Зубы ровные, белые.

Особые приметы: шрам от ожога на ступнях обеих ног. На левой руке имеются многочисленные царапины. Пирсинг в пупке. На левой руке золотое кольцо в виде треугольника с двумя камушками.

Была одета: темно синяя куртка без капюшона, весенняя, лосины черного цвета, кроссовки зимние черного цвета. С собой, возможно, имела дамскую сумку черного цвета, стеганая с железными ручками (цепочка).

Приметы на Культенко Владислава: на вид 15 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые.

Был одет: пуховик с капюшоном темно-серого цвета, прошит по горизонтали; кроссовки черного цвета с белой эмблемой; спортивный костюм темно-синего цвета, белые носки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних Мотыль А. и Культенкова В. полиция просит сообщить в отдел МВД России по Мошковскому району по телефонам: 8 (383-41) 21-102, 232-49-85, 8 (383-41) 21- 569.

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