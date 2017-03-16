Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Возить еду из новосибирского комбината питания предложили школам Бердска

Делегация педагогов и чиновников из Бердска оценила опыт работы комбината школьного питания в Новосибирске. На выездном совещании 13 марта побывал и спикер горсовета Валерий Бадьин. Он рассказал коллегам о поездке.

— В Новосибирске есть до сих пор свой комбинат питания. У нас, как вы помните, от КШП отказались. Теперь у каждой школы свой штат поваров. Идея была такая: отказаться от этого, сэкономить деньги за счет сокращения штата и перейти на обеспечение питания через комбинат, — отметил Бадьин.

По словам Валерия Георгиевича, Бердску предложили пользоваться услугами новосибирского КШП. Однако директора школ отнеслись к этой идее «не очень хорошо». В бердской сфере образования справедливо полагают, что возить еду из Новосибирска нецелесообразно. Каждая местная школа оснащена своей кухней и столовой. И серьезных нареканий к качеству еды для учеников нет.

В Бердске действительно до начала «нулевых» существовал свой КШП. Но от него отказались. К тому же, к комбинату были вопросы у правоохранительных органов.

Депутат Елена Белова предложила рассмотреть вопрос о восстановлении бердского КШП, если в этом есть острая необходимость. Вероятно, депутаты вернутся к обсуждению этой темы в ближайшее время.

Новости smi2.ru

  • Сухим молоком из пальмового масла кормят в школах и детсадах Новосибирской области (11)
  • Организацию питания в школах Новосибирской области отдадут на аутсорсинг (18)
  • На 10 рублей подорожает школьный обед для льготников в Бердске (4)
  • Длинные ногти запретили поварам школьных столовых (1)
Возить еду из новосибирского комбината питания предложили школам Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [17:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[19:45] Взрыв газа убил оператора котельной логистического парка под Новосибирском

[17:40] Исчезли школьница с пирсингом и худощавый подросток в Новосибирской обалсти

[17:05] Возить еду из новосибирского комбината питания предложили школам Бердска

Все новости

[19:45] Взрыв газа убил оператора котельной логистического парка под Новосибирском

[17:40] Исчезли школьница с пирсингом и худощавый подросток в Новосибирской обалсти

[17:05] Возить еду из новосибирского комбината питания предложили школам Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 65%

18 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: