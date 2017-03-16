Делегация педагогов и чиновников из Бердска оценила опыт работы комбината школьного питания в Новосибирске. На выездном совещании 13 марта побывал и спикер горсовета Валерий Бадьин. Он рассказал коллегам о поездке.

— В Новосибирске есть до сих пор свой комбинат питания. У нас, как вы помните, от КШП отказались. Теперь у каждой школы свой штат поваров. Идея была такая: отказаться от этого, сэкономить деньги за счет сокращения штата и перейти на обеспечение питания через комбинат, — отметил Бадьин.

По словам Валерия Георгиевича, Бердску предложили пользоваться услугами новосибирского КШП. Однако директора школ отнеслись к этой идее «не очень хорошо». В бердской сфере образования справедливо полагают, что возить еду из Новосибирска нецелесообразно. Каждая местная школа оснащена своей кухней и столовой. И серьезных нареканий к качеству еды для учеников нет.

В Бердске действительно до начала «нулевых» существовал свой КШП. Но от него отказались. К тому же, к комбинату были вопросы у правоохранительных органов.

Депутат Елена Белова предложила рассмотреть вопрос о восстановлении бердского КШП, если в этом есть острая необходимость. Вероятно, депутаты вернутся к обсуждению этой темы в ближайшее время.

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