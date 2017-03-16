Следственный комитет по Ленинградской области предъявмл обвинение водителю внедорожника Владимиру Бельскому, совершившему наезд на ребенка и применившему к нему насилие. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, инцидент с ребенком в городе Приозерске Ленинградской области произошел еще 9 марта. Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением детей, совершил наезд на мальчика, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие и заставил его встать на колени.

— Следственный комитет даст объективную оценку неоправданно жестоким и вызывающим действиям взрослого мужчины, посчитавшего возможным совершить такие «воспитательные меры» в отношении чужого ребенка, который всего-навсего играл со своими сверстниками. Председатель Следственного комитета поручил провести полное и тщательное расследование этого преступления, привлечь виновного к уголовной ответственности и в кратчайшие сроки завершить уголовное дело, — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В рамках расследования уголовного дела следствие также проверит действия и бездействие сотрудников полиции на поступившее к ним первоначальное сообщение о преступлении. Как уже установлено, полицейские, которые выезжали на место происшествия, не разобравшись в ситуации, отпустили подозреваемого. Кроме того, в органы полиции в этот же день из больницы поступила телефонограмма о получении травм ребенком, но полицейские соответствующих мер не приняли. Всем этим фактам будет дана жесткая правовая оценка.

— Необходимо отметить, что Бельский вместо того чтобы добровольно явиться к следователю и признать свои жестокие и вызывающие действия, скрылся и раздавал комментарии в СМИ, пытаясь оправдаться и опровергнуть то, что зафиксировано камерой видеонаблюдения и уже проведенными следственными мероприятиями. Теперь уже «воспитательные меры» будут применены к самому Бельскому со стороны следствия и суда, — заявили в СКР.

В ходе допроса Бельский выдвинул свою версию произошедшего, опровергая применение насилия к ребенку, сообщив, что пресекал их хулиганские действия. Однако видеозаписи, имеющиеся в распоряжении следствия, говорят об обратном. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В целях наиболее полного и оперативного расследования данное уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Водитель на внедорожнике догнал и сбил 10-летнего мальчика, несколько раз ударил головой о капот, поставил на колени, а позже сдал полицейским. Водителю не понравилось, что ребенок стрелял из игрушечного автомата поблизости от его автомобиля.

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На перекрестке мальчишки играли в войну. Ружья игрушечные, пульки маленькие и очень легкие, такие ветер сдувает. Какой уж может быть ущерб? Впрочем, бизнесмену, проезжавшему мимо показалось, что игрушечное оружие — повод, чтобы наехать на ребенка.

Здесь все усыпано этими пульками, они даже не долетали до проезжей части. Игра была резко прервана. Черный внедорожник совершает полицейский разворот, выезжает на газон и пешеходную часть. Один из мальчиков успевает спрятаться в магазине.

Второго, сильно напуганного, автомобиль давит и выталкивает на дорогу. Но и этого водителю показалось мало. Он выходит из машины, чтобы наказать ребенка.

«Машина развернулась, потом он на меня поехал. Потом она меня чуть не задавила. Она мне прижала ногу. И потом (водитель) вышел, ударил меня кулаком сюда. Взял голову и ударил о дверь», — показывает на левый висок пострадавший ребенок Иван Щёголев.

Ваня сейчас в больнице. Ушиб левой височной части, сотрясение мозга. И все еще очень напуган. Бизнесмен Владимир Бельский не давал ребенку уйти. Швырнул его в снег и не позволял встать 15 минут до приезда полицейской машины.

В полиции составил заявление — мол, дети хулиганили, портили чужое имущество. Домой ребенка доставили полицейские. Мальчик плакал.

«Это ребенок. Мы же тоже были детьми когда-то. Мячиком попадали в окошко, в машины», — вспоминает отец Вани Юрий Щёголев.

Неслыханное жестокое поведение по отношению к ребенку, возмутило родителей Вани. В тот же день они написали заявление на бизнесмена Бельского, передают «Вести». Заведено уголовное дело. Во второй половине дня Бельского объявили в розыск.

«Принимаются все необходимые меры для установления местонахождения и для задержания водителя внедорожника, который совершил наезд на ребенка, применил к нему насилие, — подчеркнула исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко. – Следствие также проверит действия сотрудников полиции, которые выезжали на место происшествия, не разобравшись в ситуации, подозреваемого отпустили».

О напавшем на ребенка человеке известно немного. Ему за 50 лет. Бизнесмен, юрист. Арендодатель для нескольких торговых точек. С соседями здоровался, манера общения — всегда деловая. Но о скандалах с детьми и их родителями тут все наслышаны.

«Слышал, вроде, мячик в его машину попал на той площадке. Просто слышал, что он скандалил с кем-то», — рассказывает сосед бизнесмена.

В Приозерске Бельский известен отнюдь не юридической деятельностью. Такие воспитательные беседы с чужими детьми уже случались. Выходил из дома специально, чтобы наказать пятилетку, который кидал снежки в стену магазина, дожидаясь маму.

«Выбегаю. Болтается мой сын за шкирку схваченный в руках у господина Бельского. А тот на него орет. Оказывается, ребенок кидал снежки в стену под лестницей с торца здания, а этот кадр живет напротив и в окошко это увидел. Я так тогда растерялась! Ребенка выхватила, давай успокаивать. А этот на меня орать начал, что плохо воспитываю сына», — написала Ольга Дьяконова.

В больнице Ваню снова повезли на рентген. Он выздоравливает, но, видимо, с ним еще придется работать психологам.

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