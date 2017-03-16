На сайте Верховного суда РФ появилась информация о том, что Минюст России подал иск о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, ликвидации и запрете деятельности.

Соответствующих документов сама религиозная организация не получала, сообщили в пресс-службе Центра, находящегося в Санкт-Петербурге, и считает действия министерства большой ошибкой, заявляя, что экстремизм им чужд.

В России действует около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы, которые объединяют 175 тыс. последователей этой религии.

16 последователей секты в Таганроге получили наказание в виде крупных штрафов и и условным срокам после того, как местная организация Свидетелей Иеговы была признана экстремистской и ликвидирована.

А в 9 марта Верховный Суд РФ признал законным решение суда Еврейской АО о запрете деятельности религиозной организации в Биробиджане. Свидетелей Иеговы попробовали оспорить решение облсуда о признании организации экстремистской, запрете деятельности, ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц…

«Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ решение суда ЕАО признала правильным и не нашла оснований для его отмены», — говорится в сообщении суда.

По данным суда, представленными материалами подтверждены факты неоднократного хранения для массового распространения МРО экстремистских материалов в Биробиджане в помещениях, где собирались верующие, распространения – в Ленинском районе ЕАО. Такие случаи фиксировались в 2015-м и 2016 годах, в связи с чем руководители организации привлекались к административной ответственности.

Также прокурором Биробиджана в адрес МРО выносилось предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Руководитель МРО был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «производство и распространение экстремистских материалов».

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