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На сайте Верховного суда РФ появилась информация о том, что Минюст России подал иск о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, ликвидации и запрете деятельности.
Соответствующих документов сама религиозная организация не получала, сообщили в пресс-службе Центра, находящегося в Санкт-Петербурге, и считает действия министерства большой ошибкой, заявляя, что экстремизм им чужд.
В России действует около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы, которые объединяют 175 тыс. последователей этой религии.
16 последователей секты в Таганроге получили наказание в виде крупных штрафов и и условным срокам после того, как местная организация Свидетелей Иеговы была признана экстремистской и ликвидирована.
А в 9 марта Верховный Суд РФ признал законным решение суда Еврейской АО о запрете деятельности религиозной организации в Биробиджане. Свидетелей Иеговы попробовали оспорить решение облсуда о признании организации экстремистской, запрете деятельности, ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц…
«Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ решение суда ЕАО признала правильным и не нашла оснований для его отмены», — говорится в сообщении суда.
По данным суда, представленными материалами подтверждены факты неоднократного хранения для массового распространения МРО экстремистских материалов в Биробиджане в помещениях, где собирались верующие, распространения – в Ленинском районе ЕАО. Такие случаи фиксировались в 2015-м и 2016 годах, в связи с чем руководители организации привлекались к административной ответственности.
Также прокурором Биробиджана в адрес МРО выносилось предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Руководитель МРО был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «производство и распространение экстремистских материалов».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [16:25]
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