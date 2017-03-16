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Кожин может остаться директором КБУ Бердска, только если откажется от членства в ТСЖ

Директор бердского комбината бытовых услуг Александр Кожин может остаться на своем месте, если откажется от членства в ТСЖ «Инициатива». Такой позиции придерживается прокуратура Бердска.

Напомним, как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проверить, законно ли Кожин занимает свою должность, надзорный орган попросил общественник Евгений Митрофанов. В феврале 2016 года на сайте sibpublicfaces.org появилась информация о том, что руководители муниципальных предприятий Новосибирска, районов и поселений, а также госпредприятий Новосибирской области числятся учредителями других компаний, в том числе ООО, ТСЖ и ДНТ. В списке тех, кто совмещает муниципальные должности с должностями в юрлицах оказался и директор КБУ Александр Кожин. Он числится одним из 32 учредителей ТСЖ «Инициатива» на Серебренниковской, 6/1 в Новосибирске.

Прокуратура в ближайшее время направит представление на имя главы Бердска Евгения Шестернина о нарушении закона №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», запрещающий состоять руководителям МУПов в иных организациях. Правоохранители, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Роман Сивак, предлагают мэру объявить Кожину выговор и запретить деятельность в юридическом лице. Либо уволить. Но в надзорном органе полагают, что Кожин может просто выйти из состава учредителей ТСЖ, и конфликт будет на этом исчерпан.

Во властных кругах находят странным, что нарушение вскрылось только сейчас. Дело в том, что Александр Кожин является членом ТСЖ с 2006 года. А КБУ возглавляет с 2013. До этого он занимал в том числе кресло вице-мэра Новосибирска, но на тот момент вопросов к нему у правоохранителей не возникало. Но здесь стоит отметить, что поводом для прокурорской проверки стало обращение члена Общественной палаты. Возможно, до сего момента на этот факт просто никто не обращал внимания.

У мэра Шестернина будет время, чтобы оценить выводы прокуратуры и принять взвешенное решение. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», буквально на днях градоначальник продлил контракт с Кожиным. Это свидетельствует о том, что администрация работой Александра Юрьевича удовлетворена и прощаться с ним не собирается.

Добавим, что сейчас Кожин находится в рабочей командировке в Красноярске.

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Кожин может остаться директором КБУ Бердска, только если откажется от членства в ТСЖ

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [16:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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