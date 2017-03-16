В среду в Бердске произошло два ДТП в пострадавшими с участием трех автомобилей «Рено».

Ранним утром 15 марта водитель 1975 года рождения на автомобиле «Рено Меган» двигался по автодороге Искитим-Новосибирск и на 30-м км совершил наезд на 54-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло в районе нового поселка в 6.38. По информации управления ГИБДД по Новосибирской области, пострадавшая госпитализирована с травмы различной степени тяжести.

В тот же день в 20.50 в Бердск у дома №69 по ул. Ленина было совершено столкновение автомобилей «Рено Логан» под управлением 49-летнего и «Рено Латитуде», за рулем которого находился 35-летний мужчина. В ДТП травмы различной степени тяжести получили водители обоих авто, рассказали в региональном управлении ГИБДД.

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