USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В среду в Бердске произошло два ДТП в пострадавшими с участием трех автомобилей «Рено».
Ранним утром 15 марта водитель 1975 года рождения на автомобиле «Рено Меган» двигался по автодороге Искитим-Новосибирск и на 30-м км совершил наезд на 54-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло в районе нового поселка в 6.38. По информации управления ГИБДД по Новосибирской области, пострадавшая госпитализирована с травмы различной степени тяжести.
В тот же день в 20.50 в Бердск у дома №69 по ул. Ленина было совершено столкновение автомобилей «Рено Логан» под управлением 49-летнего и «Рено Латитуде», за рулем которого находился 35-летний мужчина. В ДТП травмы различной степени тяжести получили водители обоих авто, рассказали в региональном управлении ГИБДД.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [15:55]
[19:45] Взрыв газа убил оператора котельной логистического парка под Новосибирском
[17:40] Исчезли школьница с пирсингом и худощавый подросток в Новосибирской обалсти
[17:05] Возить еду из новосибирского комбината питания предложили школам Бердска
[19:45] Взрыв газа убил оператора котельной логистического парка под Новосибирском
[17:40] Исчезли школьница с пирсингом и худощавый подросток в Новосибирской обалсти
[17:05] Возить еду из новосибирского комбината питания предложили школам Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
|
Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.
Облачно, ветер: южный