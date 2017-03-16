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В России стали появляться первые признаки приближающихся выборов. То Жириновский вышел из комы и начал махать шашкой на партию конституционного большинства, то Глава Крыма Аксёнов предложил вернуть монархию, и исходя из традиционных российских духовных и православных ценностей короновать Гаранта на царство. То губернаторов и генералов снимают пачками. Не обошлось и без чудес. Социологи изучили общественное мнение россиян и громогласно заявили, что, оказывается Россия выздоровела, и готова двигаться вперед. По их словам так считают 86% населения. Магическая цифра 86!
Всякое бывает, можно и с убитой медициной выздороветь вопреки всему, например, лечится травками. Да и вперёд двинуться можно на стареньких костылях. Только вот это известие снова раскололо общество.
Партия власти и другие «Ура-патриоты», естественно на каждом углу пытаются нам внушить, что всё в стране прекрасно и здорово. Но в тоже время каждый день власти придумывает всё новые и новые поборы для населения. В том числе и для тех 86%.
Видимо, чтобы это «здорово» нам мёдом не показалось, и чтобы не зажирели ненароком.
Многие новости проправительственных СМИ вообще смахивают на передовицы газеты «Правда» накануне очередного судьбоносного съезда партии. Некоторые вообще горько шутят, что выздоровев, Россия двинулась вперед… ногами.
Еще больше народа удивляется — второе лицо государства заболело гриппом, и это при хвалёной кремлёвской медицине. А Россия внезапно выздоровела. При нашей-то реальной медицине.
Положение дел в медицине и на самом деле аховое.
К счастью, у меня самого пока проблем со здоровьем нет, к врачу в последний раз обращался еще в советские годы. И что творится в российской медицине, знаю только понаслышке.
Например, от одного своего родственника-пенсионера узнал, что в нашем стотысячном Бердске совсем нет таких врачей, как пульмонолог и окулист. Средневековье какое-то!
В детской поликлинике нет врача кардиолога. Недавно жена одного моего товарища хотела записаться к врачу по женской части. Не просто на профилактический осмотр, а срочно надо было. Предложили приём через две недели. Чтобы вылечить зубы сегодня уже впору брать стоматологическую ипотеку. Цены заоблачные, а в бесплатной стоматологии очередь и технологии 80-х годов.
Да я ведь и сам не вечен, старость не за горами. И от состояния нашего здравоохранения становится страшновато.
Вот и получается, что государство не способно вылечить своё население, зато само чудесным образом поправилось, закрыло больничный лист и пошло сдавать нормы ГТО.
Как в том анекдоте: И больному стало легче, перестал совсем дышать. С другой стороны страна, может быть, и встала на путь выздоровления, а вот у властей болезнь собственной импотенции на возрождение страны приняла хронический характер.
Конечно, можно вылечить и хроническую болезнь, если проявить упорство и правильный метод лечения. Только вот сами импотенты из правительства и Думы лечиться категорически не хотят. В итоге движения у страны никакого.
Кроме медицины развалено и образование и культура, и экономика. Само государство без здоровых и работоспособных властей, к сожалению даже на костылях далеко не уйдёт.
Не знаю, кого там опрашивали социологи, когда пришли к такому выводу, но большинству населения страны видны совсем другие реалии. Они чувствуют это на собственной шкуре. И повода для оптимизма у них становится всё меньше и меньше.
Не может страна выздороветь, если ее народ с каждым годом беднеет. Причем, как материально, так и духовно. По определению такую страну довольно трудно назвать здоровой.
Да, международный статус страны в последнее время изменился. С нами стали считаться. А вот внутри страны ещё конь не валялся. Даже планов никаких нет. И этой стране просто необходимо лечиться.
Конечно же, все мечтают жить в здоровом и процветающем государстве, которое заботится о своих гражданах. Потому думаю, что под пожеланием: «Россия, поправляйся скорей!», подпишется большинство граждан безусловно Великой страны…
Источник:http://berni777.livejournal.com/647524.html
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