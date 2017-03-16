Павел Валерьевич, пост председателя бердского горсуда вы занимаете с 2014 года. Что изменилось здесь за это время?

— За этот период времени серьезно обновился коллектив судей. В почетную отставку ушли заместитель председателя суда Ачикалов Сергей Владимирович, судьи Якшина Галина Петровна, Киселева Татьяна Богдановна, Кадашева Ирина Федоровна. На должность заместителя председателя суда назначена Лихницкая Оксана Вячеславовна, судьями — Соколова (сейчас Болбат) Надежда Сергеевна, а также Указом президента Российской Федерации №1 от 2 января 2017 года Новосадова Наталья Владимировна. Оксана Вячеславовна и Наталья Владимировна — опытные судьи, ранее работали в аппарате суда, мировыми судьями г. Бердска. Лихницкая Оксана Вячеславовна эффективно осуществляла правосудие и в качестве судьи городского суда. Новосадова Наталья Владимировна вообще в судебной системе с 1986 года! Надежда Сергеевна успешно работала помощником судьи гражданской коллегии, также грамотный специалист. Сейчас Кадашева Ирина Федоровна в связи с наличием вакантной должности призвана для дальнейшей работы судьей до назначения нового судьи.

Сейчас коллектив Бердского горсуда почти целиком женский. Сложно им управлять?

— Действительно, я являюсь единственным мужчиной среди судей городского суда, а также мировых судей по Бердска, в состав которого входит пять судебных участков. Общая картина и по Новосибирской области аналогична — женщин-судей в целом больше. Да и помощники судей, секретари судебного заседания, специалисты суда – все представители прекрасного пола! Но наши женщины ответственные, грамотные, и, несмотря на нелегкую работу, на мой взгляд, прекрасно справляются со своими обязанностями. А я как руководитель им в этом оказываю содействие и организовываю рабочий процесс.

Что за два года изменилось в работе суда?

— Наш Бердск — большой, густонаселенный, развивающийся населенный пункт. В городе функционируют различные производства, развита социальная сфера. Эти факторы, а также изменяющаяся экономическая обстановка, конечно же, не могут не влиять на увеличение каких-либо конфликтных ситуаций в обществе. Граждане и организации эти конфликты разрешают и в судебном порядке. В последнее время это влечёт увеличение рассматриваемых дел, в первую очередь, гражданских.

Какова статистика рассматриваемых дел в горсуде Бердска за прошедший год?

— В 2016 году в городской суд поступило 2 388 гражданских дел, в 2015 — 2 287. То есть только за год произошло увеличение на сто дел. Для сравнения: еще три-четыре года назад в суд ежегодно поступало порядка 1 600 дел данной категории, при том же количестве судей! Судьями гражданской коллегии также было рассмотрено большое количество материалов, связанных с исполнением судебных решений: 1 540 в 2016 году (в 2015 году — 1 261). Немного уменьшилось количество уголовных дел — в прошедшем году их поступило 332, но судьи уголовной коллегии рассмотрели 1 649 материалов в порядке исполнения приговоров судов и 567 дел об административных правонарушениях. То есть это сотни и тысячи дел и материалов. Эти цифры говорят сами за себя: судьи работают при колоссальной нагрузке, которая является одной из самых высоких среди судов Новосибирской области.

Есть ли дела, которые считаются особенно сложными?

— Категории рассматриваемых дел разнообразны, специфичны, многие дела очень сложны. Для примера, в настоящее время в производстве Бердского суда находятся так называемые «многотомные» уголовные дела: в одном 124 тома, в другом — 113. Это дела по обвинению подсудимых в незаконном сбыте наркотических средств. В прошлом году судьи неоднократно рассматривали дела, составляющие более 20 томов — это и многоэпизодные, групповые кражи, и экономические преступления. Чтобы принять правильное решение, судья обязан тщательно проанализировать весь этот огромный объём информации, ознакомиться с судебной практикой, законодательством по данной категории дел. Работа судьи очень интересна, но представляет собой тяжелый, серьезный труд.

По каким поводам чаще всего поступают гражданские иски?

— По-прежнему судьями рассматривается большое количество исков банков и других кредитных организаций о взыскании задолженности по кредитным договорам. Много поступает исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам займа, заключенными между физическими лицами. В 2016 году таких дел поступило более 500. В порядке Кодекса административного судопроизводства рассмотрено 331 дело о взыскании задолженности по налогам и сборам. Судьи вынесли решения по 15 делам о взыскании заработной платы. Не снижается количество исков, связанных с задолженностью по коммунальным платежам — их 38.

К сожалению, достаточно высоко, на мой взгляд, количество рассматриваемых дел по лишению родительских прав. В прошлом году в производстве находилось 62 таких дела, а о восстановлении в родительских правах поступил только один иск. Поступило и значительно количество исков (25), связанных с воспитанием детей. Например, об определении порядка общения с ребенком, места жительства ребенка, когда у родителей уже не складываются брачные отношения.

По опыту судей, почему бердчане оказывается должниками перед банками и коммунальными службами?

— Часто это действительно связано с затруднительным материальным положением истцов, особенно в случае с банками. К сожалению, и пожилые граждане, пенсионеры попадают под санкции в рамках данных споров. Необходимо всегда просчитывать перспективу по кредитным договорам, учитывать реальную возможность выплат по предлагаемым условиям кредитного договора.

Что делать, чтобы не стать ответчиком в тяжбе с банками?

— Бывает, что без кредита не обойтись, когда деньги нужны для лечения, приобретения медикаментов, других целей. Но кредитные ставки довольно высоки. Стоит всегда внимательно смотреть условия кредитных договоров, как кредитная ставка в итоге влияет на общую сумму выплат. Если есть знакомый специалист в этой сфере, то можно обратиться к нему за помощью. Изначально человек может не обратить внимание на размеры штрафных санкций в договоре, однако потом, когда ситуация дойдет до судебного разбирательства, могут образоваться огромные суммы и по штрафам. Бывает, что должники обращаются в банки с просьбой о реструктуризации платежей, уменьшению их ежемесячного размера, увеличению срока договора. Если банки идут навстречу в ходе судебного разбирательства, между сторонами возможно заключение мирового соглашения по такому спору.

Часто ли в 2016 году решения бердских судей отменяли в области?

— В 2017 год, год своего 90-летия со дня образования, наш суд вошёл с показателями качества работы по гражданским делам, делам об административных правонарушениях, превышающими средние показатели по области. В прошлом году не отменялись приговоры судей Бердского горсуда, и среди судов области суд занимает передовые позиции по качеству работы по уголовным делам.

Часто ли гражданские споры заканчиваются полюбовно, когда в суде истец и ответчик решают не прибегать к помощи человека в мантии?

— Случаи, когда дело заканчивается мировым соглашением, нередки. Это один из наиболее оптимальных итогов рассмотрения гражданского дела. Примирение возможно и по уголовному делу между потерпевшим и подсудимым, но при наличии на то оснований: совершение преступления небольшой или средней тяжести впервые, возмещение причиненного преступлением вреда. В таких ситуациях конфликт реально разрешается, и, как правило, видно, что люди удовлетворены итогом судебного процесса.

Иногда очевидно, что человек прибегает к судебной тяжбе не с целью разрешить конфликт юридическим образом, а, например, показать свои эмоции перед оппонентом. В итоге к концу судебного разбирательства выясняется, что в суд обращаться и не стоило, можно было бы решить возникшие разногласия «мирным», внесудебным путём. В итоге потеряно драгоценное время, затрачены средства на представителя. Да и судьи все жизненные проблемы разрешить не смогут. Поэтому хочется надеяться, что стороны постараются до судебного заседания выяснить свои отношения, а если ситуация всё-таки вышла в плоскость такого разбирательства, то постараться разрешить спор в суде с помощью примирительных процедур. Не зря в последнее время широкое распространение получил институт медиации.

Что это за новшество и развит ли этот институт в Бердске?

— Этот институт существует недавно, появился несколько лет назад. В нашем городе пока не было случаев урегулирования споров с помощью медиатора — независимого лица, привлекаемого с этой целью сторонами в качестве посредника. Но в судах Новосибирска такие случаи, пока единичные, уже есть.

Медиаторы – это юристы?

— Не всегда. Это могут быть и специалисты, обладающие, в основном, психологическими знаниями. Но и юристы осуществляют медиативные процедуры. Законодательство о медиации уже действует, и надеюсь, что бердчане в скором времени будут прибегать к этим услугам и получать от медиаторов информацию о том, как разрешить конфликт.

Чем медиатор отличается от адвоката, который может консультировать клиента?

— Согласно положениям законодательства о медиации, медиатор не может быть представителем стороны в споре, давать юридических консультаций, что, на первый взгляд, звучит немного непонятно, и вызывает вопрос: «Так как же он будет помощь в юридической ситуации оказывать?» Медиатор — это лицо, которое опомогает разрешить конфликт, прежде всего, обеим сторонам. Его цель – примирение. Представитель же (адвокат или иной юрист), к услугам которого прибегает истец или ответчик, действует только на его стороне, в интересах данного лица.

Знаем, что Бердский суд активно общается с подрастающим поколением горожан, выезжает на встречи с школьниками. Каков результат такой работы?

— Зачастую, общаясь со школьниками, с молодежью, обращаем внимание на то, что детям в школе и семье недостаточно были даны минимальные правовые знания. Зачастую ребенок недопонимает серьезности ситуации, в которую он может попасть, и ее последствий для него и членов его семьи. Мы доводим до детей: ты подумай, что же будет дальше? Пошел на поводу «друзей», как потом говорят, «не подумав», и совершил кражу, угон, употребил спиртное. Потом — слезы ребенка, родителей, решение суда, постановка на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних – и это в лучшем случае. Совершил административное правонарушение, не говоря уже о преступлении, и в дальнейшем возможны препятствия для работы в правоохранительных органах — полиции, прокуратуре, а также и для родственников. Совершение преступлений может повлиять и на трудоустройство в других сферах, например, образовании. Вся информация о совершенных проступках содержится в специальных системах учета. Спустя и годы, и десятилетия эти события могут повлечь серьезные последствия.

Насколько часто сейчас в Бердске суд рассматривает дела преступлениях несовершеннолетних?

— Согласно нашей статистике, в целом ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Периодически в суд поступают уголовные дела в отношении несовершеннолетних, групп подростков. Последнее время дел, по которым несовершеннолетние, будучи ранее судимыми, снова попали в поле зрения правоохранителей, практически не было. Наибольшее количество преступлений, как всегда связано с летним периодом времени, когда ребенок сам себе предоставлен.

Как вы оцениваете материальную и техническую оснащенность Бердского горсуда?

— В целом нормально. Выделяемые из федерального бюджета средства, в основном достаточны для обеспечения деятельности суда. Залы судебного заседания оборудованы специальными комплексами аудиозаписи «Фемида». Хорошее подспорье в работе нашего суда — система видеоконференц-связи, которая функционирует совсем недавно, с 2015 года, а в полном режиме работает весь 2016 год. Она позволяет допрашивать свидетелей, потерпевших, находящихся в населенном пункте, в суде которого тоже есть такая система. Судьи могут рассматривать и материалы в порядке исполнения приговоров с использованием системы такой связи, чтобы не этапировать осужденных из следственных изоляторов, исправительных учреждений, в том числе других регионов. Суды других областей обращаются в наш суд с поручениями о допросе участников по делам, которые находятся в Бердске, что позволяет людям не ехать далеко и не тратить деньги.

Как Бердский горсуд работает в электронном пространстве?

— В плане электронного правосудия у граждан есть возможность посмотреть движение дел на сайте, обратиться в электронной форме с запросом о получении какой-либо информации, относящейся к деятельности суда. А с января 2017 года граждане и представители организаций имеют право обращаться в суд с исковыми заявлениями или жалобами по интернету, то есть, не посещая суд, не направляя документы по почте. Для этого требуется электронная подпись определенного вида в зависимости от вида подаваемого документа и соблюдение еще ряда условий.

Насколько сложно это, например, для пенсионеров?

— Практика показывает, что таким образом обращаются лица, которые обладают определенными познаниями. Потому что есть сложности: требования и к документам, и к форме, и к изложению. Например, необходимо подписать документ не простой, а усиленной электронной подписью. Требования и условия, предъявляемые к ним, указаны в федеральном законе об электронной подписи. Специальный работник суда оценивает сначала все документы с технической точки зрения, и несоответствие поступающих документов техническим требованиям может повлечь отказ в их приеме, еще до поступления судье.

Как бердские судьи повышают свою квалификацию?

— При подготовке к рассмотрению дела судьи изучают судебную практику нашего и других регионов, Верховного и Конституционного судов РФ, соответствующее законодательство. Используют правовые системы, в частности «Консультант плюс», «Гарант» и иные, где можно найти соответствующие нормативно-правовые акты, судебные решения, научные материалы. В Новосибирском областном суде регулярно проводятся ежемесячные семинары, где судьи областного суда доводят до судей районных судов и мировых судей информацию по определенным категориям дел. Судьи районных и городских судов проходят повышение квалификации как в Новосибирском областном суде, так и в Российском государственном университете правосудия при Верховном суде — раз в три года. Там проходят семинары, лекции с участием судей Верховного суда, преподавателей университета и других специалистов в области юриспруденции.

С прошлого года в практику судов Новосибирской области введена возможность обсуждения проблемных вопросов с судьями областного суда по видеоконференцсвязи.

Как судьи отслеживают изменения в законодательстве?

— И в городских, и в областных судах организована работа по получению информации об изменении законодательства из правовых систем, из СМИ. Эта информация доводится на совещаниях до работников суда.

Что нового произошло в законодательстве в 2016 году?

— В последнее время имеет место гуманизация уголовного законодательства по ряду направлений. Например, произошла декриминализация ряда составов преступлений, которые теперь являются административными правонарушениями: побои по бытовым мотивам, неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей. Теперь только при повторном совершении, после привлечения к административной ответственности, эти деяния могут квалифицироваться, как уголовные проступки. По кражам изменился размер значительного ущерба: сейчас он т от 5 тыс. рублей, вместо прежних 2,5.

Введен институт такой меры уголовно-правового характера как судебный штраф. Судебному штрафу может быть подвергнуто лицо, впервые совершившее не тяжкое преступление, что не влечет за собой судимость. Если штраф не уплачивается в установленные сроки, тогда лицо привлекается к уголовной ответственности в общем порядке. В практике нашего суда уже есть такие случаи.

Значимым является и введение института присяжных заседателей в районных судах. С 2018 года планируется функционирование не только в областных, краевых судах, как это было раньше, но и в районных и городских. Это вызывает затруднения в плане организации. Изначально суды к этому не были готовы, а необходимо создать определенные условия, комфортные и для присяжных заседателей, и для других участников процесса. В настоящее время данная работа ведётся.

Гуманизация уголовного наказания, на ваш взгляд, правильна или нет?

— Разными бывают и люди, совершившие правонарушения, и ситуации, при которых происходят эти события. Бывает, что применение только такого вида уголовной ответственности, как уголовная, соразмерно содеянному, поможет внести положительные коррективы в противоправное поведение человека, попавшего в поле зрения правоохранительных органов, и последний заслуживает наказания, в том числе и строгого. Бывает, что достаточно административной ответственности. Судимость может иметь большое значение в жизни человека, поэтому не зря любое наказание должно быть индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого. Законодатель предусмотрел такие изменения, и мы с ними работаем.

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