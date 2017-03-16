Лидер КПРФ Геннадий Зюганов приедет в Новосибирск в мае. Об этом говорили на встрече членов ЦК партии Сергея Обухова и Виктора Пешковас новосибирскими коммунистами 15 марта. Анонсировал визит Зюганова секретарь обкома КПРФ, зампред Заксобрания Новосибирской области Ренат Сулейманов.

Лидера российских коммунистов ждут в столице Сибири 19-20 мая. По информации официального сайта КПРФ, визит связан с празднованием 60-летия Сибирского отделения Академии наук. Предполагается, что Зюганов примет участие в «дополнительных мероприятиях».

В Новосибирске создан оргкомитет под председательством мэра-коммуниста Анатолия Локтя по подготовке к празднованию юбилея СО РАН. Планируется, что 19 мая состоится торжественное собрание в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета, а 20 мая – в Доме ученых СО РАН в Академгородке.

Сибирское отделение РАН объединяет десятки научных институтов за Уралом. Оно образовано в 1957 году по инициативе академика Михаила Лаврентьева. Во время реформы Академии наук СО РАН удалось отстоять свою юридическую самостоятельность после массовых акций протеста, однако институты все равно оказались под контролем Федерального агентства научных организаций (ФАНО) при правительстве РФ.

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