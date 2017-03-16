Синоптики обещают интенсивное таяние снега в середине марта, что может привести к сильным паводком во многих районах Новосибирской области. В зоне риска может оказать более сотни поселений. «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, грозит ли Бердску большая вода.

Берега не пострадают

В этом году в регионе ожидается половодье. Как рассказал инспектор ГИМС Олег Колобов, все службы уже готовятся к возможным негативным последствиям. Вода может подступить к дачам в районе Ельцовки. Бердским берегам наводнение не грозит, уверяет Олег Святославович.

— На водохранилище сейчас скидывают воду, тоже готовятся, чтобы не было подтопления. На открытие навигации обилие снега не повлияет. Ситуация под контролем, ничего чрезвычайного, — отмечает инспектор.

По оценке Колобова, интенсивное таяние льда на акватории Обского водохранилища начнется в начале-середине апреля. Пока лед достаточно толстый. По нему можно ходить, но уже категорически нельзя ездить на машине.

— Если резко пойдет вода, то тогда может поломать лед. Но если ГЭС будет контролировать сброс воды, то, думаю, лед до середины апреля простоит.

Начальник отдела информационного обеспечения ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что спасатели готовы к самым неожиданным «сюрпризам» природы.

— В Бердске проблем нет. Но на реке Бердь есть заторы в районе Искитима. При необходимости на затороопасных участках по необходимости могут проводиться взрывы льда, — уточнил Винаков.

Впрочем, куда большую опасность представляют не крупные, а малые водоемы. Например, реки Тара и Карасук. Наводнения ожидаются в 16 местах, где протекают небольшие, но половодные речки.

На паводок влияет множество факторов: и состояние земли (сколько она способна принять в себя воды), и температурный режим. Поэтому, как говорит Винаков, большое количество снега не означает, что весной обязательно будет потоп. При грамотных действиях коммунальщиков, гидрологов и спасательных служб паводок может пройти незаметно.

Сейчас группа специалистов направилась на Алтай, чтобы оценить, будет ли там в этом году наводнение, которое, как правило, влияет и на водоемы Новосибирской области. Пока прогнозировать ситуацию сложно.

Частный сектор под угрозой

Исходя из заключений специалистов, Бердску не стоит опасаться выхода воды из берегов. Но потопы могут случиться по другим причинам. И сейчас коммунальщики делают все возможное, чтобы этого не произошло.

43 участка в Бердске относятся к так называемым подтопляемым территориям. Ежегодно в этих местах скапливается обилие воды из-за особенности расположения. Как правило, это низины. Наиболее проблемные улицы — Искитимская, Водосточная, Мира, Гагарина, Добролюбова, Боровая, Глинки, Радищева, Калинина, Трудовая.

— 37 тысяч кубов снега мы вывезли только с частного сектора. В микрорайоне Южном сделали вал и очистили водопропускные каналы. Теперь местным жителям осталось прочистить неосновные каналы рядом с домовладениями. Из Юго-Восточного продолжаем вывозить снег и с сегодняшнего дня приступаем к обваловке. Каналы копаем, открываем водопропускные трубы. Следующий этап — очистка ливнеприемников, чтобы вода уходила, — перечислил основные мероприятия начальник управления ЖКХ Владимир Захаров.

«Озеро» может образоваться не только в частном секторе, но и возле многоквартирных домов. Скопление воды ожидается в микрорайоне Молодежном, в районе бывшего ресторана «Пекин». Там придется откачивать воду с помощью помпы. Из-за особенностей местности подтопление неизбежно.

По оценке Захарова, все эти меры позволят предотвратить паводок. Но Владимир Николаевич подчеркивает, что в борьбе с вешними водами необходимо живое участие жителей. Собственникам частных домов рекомендуется очистить каналы и помочь с этим соседям, если те сделать это не в состоянии. Обязательно нужно очистить придомовую территорию и вывезти снег. Управляющие компании тоже должны бросить силы на спасение домов от воды. Проблемные многоэтажки есть в Северном, на улице Комсомольской, О. Кошевого и Попова.

— Основные работы сделаны, но мы продолжаем держать ситуацию на контроле, — заключил Захаров.

Надо сказать, что бердчанам пока с погодой везет. Да, к сожалению, у нас не расцветать тюльпаны как в Москве, да и зимние пуховики убирать еще рановато, но зато умеренное потепление уберегает горожан от луж и грязи на тротуарах. Дневная плюсовая температура, если верить синоптикам, установится в Бердске только 23 марта. И уже 25 марта пройдет первый весенний дождик. А в конце месяца плюс будет не только днем, но и ночью.

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