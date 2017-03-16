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1. Определение общего правового статуса мигранта. 2. Постановка иностранцев на миграционный учет. 3. Особенности трудовых отношений с иностранными работниками: 4. Ответственность работодателя за нарушение трудовых отношений с иностранными работниками Спикер: Курганова Мария Викторовна – руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт» Дата: 23 марта (четверг) 2017г. Время: с 10.00 до 13.00 часов Регистрация: 9.30-10.00 Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 529
Стоимость участия без учета скидок: 1 000руб*. *для клиентов ООО «В.Консалт» — бесплатно
Записаться на семинар и получить более подробную информацию можно по телефону: (383) 287-44-62 еmail: seminar@vkonsalt54.ru www. vkonsalt54.ru
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