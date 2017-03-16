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В марте компания «В.Консалт» приглашает принять участие в вебинаре и в семинаре-тренинге

Программа:

1. Определение общего правового статуса мигранта. 2. Постановка иностранцев на миграционный учет. 3. Особенности трудовых отношений с иностранными работниками: 4. Ответственность работодателя за нарушение трудовых отношений с иностранными работниками Спикер: Курганова Мария Викторовна – руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт» Дата: 23 марта (четверг) 2017г. Время: с 10.00 до 13.00 часов Регистрация: 9.30-10.00 Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 529

Стоимость участия без учета скидок: 1 000руб*. *для клиентов ООО «В.Консалт» — бесплатно

Записаться на семинар и получить более подробную информацию можно по телефону: (383) 287-44-62 еmail:  seminar@vkonsalt54.ru www. vkonsalt54.ru

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В марте компания «В.Консалт» приглашает принять участие в вебинаре и в семинаре-тренинге

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 марта 2017 г. [15:00]

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Курьер.Среда.Бердск

[15:55] Два ДТП с тремя Renault и наездом на пешехода произошли в Бердске

[15:40] Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

[15:40] Россия, ­поправляйся скорей!

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[15:55] Два ДТП с тремя Renault и наездом на пешехода произошли в Бердске

[15:40] Рецепты, новости, предложения кафе на сайте «ФудБердск»

[15:40] Россия, ­поправляйся скорей!


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Погода в Бердске

Днем: -1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 52%

16 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 66%

17 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.1 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 65%

18 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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